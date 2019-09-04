【修例風暴】特首林鄭月娥於電視講話正式宣布「撤回」修例

《經濟通通訊社４日專訊》林鄭月娥將於傍晚５時５０分左右發表電視講話，宣布正式「撤

回」修例，並且提出另外３項措施，回應風波。

她表示，大律師公會前主席林定國及前教育署署長余黎青萍加入監警會；她及政府高官將走

入社區直接聽民意，邀學者、社會各界人士作獨立研究深層次問題。

《逃犯條例》修訂引起極大爭議，自６月９日起示威活動持續近３個月，暴發過多次警民衝

突，警方至今拘捕超過１１００人。林鄭月娥多次拒絕表明「撤回」，只表示「暫緩」修例，其

後再指條例已「壽終正寢」。（ｆｗ）（ｚｚ）

