《神州經脈》特朗普警告連任對華不利，財新服務業ＰＭＩ三個月高

《神州經脈》中美９月貿易談判能否成事仍有變數，滬深股市今早無方向，滬綜指先窄幅低

開，午後因傳出特首林鄭月娥將宣布撤回《逃犯條例》修訂，港股一度大漲近千點，令市場氣氛

突好轉，深圳板塊領升，成交額達８７０億元（人民幣．下同），再加上房地產板塊拉漲，滬指

全日高位２９５７﹒４１點收市，升０﹒９３％，刷新自今年７月３０日以來新高，深成指全日

升０﹒６９％。

兩市全日成交６０５８億元，按日增加７﹒３％。外資通過陸股通今日向Ａ股流入４９﹒７

億元，為連續第五日淨流入。

人民幣兌一美元中間價今報７﹒０８７８，較上個交易日升６點子，終止六連貶。人民幣兌

一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開９５點子，一改此前連創１１年半新低走勢，午後一度迫近

７﹒１５關口，終收報７﹒１５３８，全日升２４７點子，結束兩連貶。



＊特朗普警告若連任將對華採更強硬態度＊



美國總統特朗普警告，如果美中貿易談判繼續拖延下去，若他獲得連任，將會對中國採取更

強硬的態度。他警告，如果雙方不能解決貿易爭端，若他在明年贏得大選，中國將面臨更嚴厲的

條款，中國的供應鏈將會崩潰，企業、就業及資金將會消失。

據《新華社》報道，國務院副總理劉鶴周二（３日）應約會見美國國會參議院「美中工作小

組」共同主席、參議員戴恩斯及參議員珀杜一行。劉鶴表示，中美關係關乎世界的穩定與繁榮。

中方堅決反對貿易戰，這不利於中國，不利於美國，也不利於整個世界。希望雙方加深相互理解

，求同存異，在平等和相互尊重的基礎上妥善解決問題。

戴恩斯、珀杜表示，美中關係十分重要，不願看到雙方經貿衝突，願為增進彼此了解、促進

雙邊關係發展繼續發揮積極作用。

此外，自從聯邦快遞應美國政府要求轉運華為包裹後，公司在中國業務便連連惹禍。據《新

華社》報道，聯邦快遞涉嫌非法收寄管制刀具往香港，而有關刀具已被中國當局暫扣，相關調查

正在進行中。



＊８月財新服務業ＰＭＩ創三個月新高＊



８月財新中國服務業ＰＭＩ升至５２﹒１，較７月回升０﹒５個百分點，創三個月新高。此

前公布的８月財新中國製造業ＰＭＩ升至５０﹒４，在兩大行業ＰＭＩ共同拉動下，８月財新中

國綜合ＰＭＩ錄得５１﹒６，高於７月０﹒７個百分點，為５月以來最高。

財新中國服務業ＰＭＩ和綜合ＰＭＩ走勢與官方ＰＭＩ並不一致。國家統計局公布的８月服

務業商務活動指數，回落０﹒４個百分點至５２﹒５；綜合ＰＭＩ錄得５３，微降０﹒１個百分

點。

數據顯示，８月服務業新訂單總量增速保持強勁，新訂單指數創四個月以來最高。８月服務

業新出口訂單指數小幅回落，但仍處於擴張區間。製造業新出口訂單量則錄得去年１２月以來最

大降幅。兩大行業同現下降，８月綜合新出口訂單指數出現大幅下挫；８月企業綜合用工規模自

今年５月以來首現增長，就業指數創下２０１５年２月以來最高。８月製造業信心走弱，服務業

樂觀度則改善至５個月以來最高。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，８月中國經濟呈現出較明顯的修復

跡象，尤其就業情況大幅好轉，顯示逆周期調控政策效果漸顯。但中美衝突依然構成一定拖累，

企業信心仍受壓制。隨著一系列推動經濟高質量增長的政策出台，對中國經濟不必過於悲觀。



＊８月下旬生豬價格環比漲１０﹒７％＊



統計局９月４日披露，據對２４個省（區、市）流通領域９大類５０種重要生產資料市場價

格的監測顯示，８月下旬與８月中旬相比，１９種產品價格上漲，２４種下降，７種持平。

具體來看，生豬（外三元）價格每千克２７元人民幣，上漲１０﹒７％。花生（油料花生米

）、豆粕漲幅較大，分別漲５﹒５％、３﹒５％。硫酸（９８％）、甲醇（優等品）跌幅較大，

分別下跌１３﹒４％、５﹒７％。

財政部辦公廳、農業農村部辦公廳近日聯合印發《關於支持做好穩定生豬生產保障市場供應

有關工作的通知》。通知指出，切實落實好非洲豬瘟強制撲殺補助政策；完善種豬場、規模豬場

臨時貸款貼息政策；加大生豬調出大縣獎勵力度；提高生豬保險保額；支持實施生豬良種補貼等

六項政策。暫時提高能繁母豬、育肥豬保險保額，將能繁母豬保額從１０００－１２００元增加

至１５００元、育肥豬保額從５００－６００元增加至８００元。



＊７月中國服務出口同比增長達１３﹒３％＊



據商務部４日發布的數據，７月中國服務出口增速亮眼，同比增長達１３﹒３％，帶動１－

７月服務出口快速增長９﹒５％，較前６月加快０﹒５個百分點。

從累計數據看，首７月中國服務貿易總額達到３０８８２﹒８億元，同比增長３﹒２％。其

中，出口１１００５﹒８億元，同比增長９﹒５％；進口１９８７７億元，同比基本持平。

服務貿易逆差繼續收窄，今年首７月中國服務出口增速比進口增速高９﹒５個百分點，服務

貿易逆差減少至８８７１﹒２億元，同比下降９﹒８％。

商務部服貿司副巡視員朱光耀表示，前７月中國服務貿易主要呈現三大特點，一是服務出口

增速提高，二是服貿逆差繼續收窄，三是知識密集型服務貿易快速增長。（ｃａ）

