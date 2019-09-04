《鍾之日記》「撤回」值千點，重傷股反彈

《鍾之日記》９月４日，香港天氣：晴。香江魚缸：大升。祖國股市：升。



香港因民間反對《逃犯條例》修訂而引發的社會運動持續升溫，香港政府三個月來拒絕回應

任何訴求，社會各界指控警方的拘捕行為亦愈來愈過火，怒火中燒的示威者亦使出更具攻擊性的

抗議手段。無論北京方面立場如何強硬，但解鈴還須繫鈴人，能夠解決事端的並非香港警察，而

是香港政府本身。

此前外媒不斷釋出一些內幕消息，先是爆料北京政府堅持特首林鄭月娥不回應任何訴求，後

來又上載林鄭在私下場合的說話，她稱自己可做的不多，又稱若有得選擇她會辭職，外界推測港

府有示弱的意向。結果今日有多家媒體報道，特首約了建制派人士今日下午４時在禮賓府會面，

料將公布應對反修例示威的最新應對手法，有指政府有機會正式「撤回」修訂逃犯條例，緩和社

會氣氛。

港府同意民間其中一項核心訴求，就似為高壓鍋開出一個氣孔，港股大爆發，下午港股升幅

由４００點極速擴大至逾千點，曾高見２６６５４點，暴漲１１２７點，收復二萬六關口，最終

港股全日收升９９５點或３﹒９％，報２６５２３點，收復十天線及廿天線，創自上年１１月初

以來最大點數及百分比升幅，港股全日主板成交１１６３﹒７７億元，按日增加近８２﹒４％。



＊地產收租股全線復仇大漲＊



最受反修例運動影響的地產股，今日全線復仇大漲，九倉（０１９９７）飆１２﹒１％，新

世界發展（０００１７）升１０﹒１％，新地（０００１６）升９﹒８％，恆地（０００１２）

漲８﹒７％，長實集團（０１１１３）升８﹒６％，信和置業（０００８３）升７﹒８％。在運

動中被捲入漩渦中心、曾被官媒點名的國泰（００２９３）和港鐵公司（０００６６），股價表

現如釋重負，國泰漲７﹒２％，港鐵升６﹒４％。

但網民對於有關傳聞的反應，大多是「五大訴求，缺一不可」，所以港股投資者或者未能開

心得太早，滄海已變桑田，遲到三個月的「撤回」二字，相信遠遠不足以安撫示威者的情緒。



＊深圳股興奮，Ａ場創逾一個月高＊



滬深股市今早無方向，開市後公布的８月財新中國服務業ＰＭＩ升至５２﹒１，創三個月新

高，其中８月就業情況大幅好轉，顯示逆周期政策效果漸顯，市場氣氛好轉，滬綜指回升，午後

因傳出香港特首林鄭月娥將宣布撤回《逃犯條例》修訂，港股突漲近千點，香港亂局稍現曙光，

一水之隔的深圳板塊亦感興奮而領升，再加上房地產板塊拉漲，滬指全日高位２９５７﹒４１點

收市，升０﹒９３％，刷新自今年７月３０日以來新高，深成指全日升０﹒６９％。兩市全日成

交６０５８億元人民幣，按日增加７﹒３％。外資通過陸股通今日向Ａ股流入４９﹒７億人民幣

，為連續第五日淨流入。

深圳股大漲，南山控股（深：００２３１４）、沙河股份（深：００００１４）、香江控股

（滬：６００１６２）、科陸電子（深：００２１２１）等１１股漲停。



＊波叔出招護企業銀根，零售餐飲股尾市齊彈＊



「反修例」運動已持續近３個月，港府對此一直「拖字闕」，示威者的行動也日漸升級，包

括圍堵機場、在鬧市快閃示威等，令不少遊客對香港有所卻步。據旅發局上周公布，７月訪港旅

客人次按年下跌４﹒８％，而８月份上半月訪港旅客更大跌約三成。

財政司司長陳茂波在８月中公布一系列「派糖」紓困措施，商界普遍反映幫助非常有限。而

今日政府再宣布加碼，進一步支援中小企業，重點協助其資金周轉需要。當中「中小企融資擔保

計劃」會推出九成信貸擔保產品，企業最多可申請６００萬元貸款，最長分五年歸還，同時豁免

企業最少一年經營經驗的要求，企業不用提交審計的財務報表。

該計劃的企業可以申請未來６個月先還息不還本，本金之後再分期歸還，企業可以申請續期

一次至兩次，即最多１２個月先還息不還本，措施有效期一年。

本地零售股藉機反彈，莎莎國際（００１７８）急飆１７﹒３％，六福集團（００５９０）

大漲１０﹒８％，周大福（０１９２９）漲９﹒７％，鱷魚恤（００１２２）漲５﹒２％，英皇

鐘錶珠寶（００８８７）亦升２﹒４％。

餐飲及酒店股同樣在尾市發力走強，香格里拉（０００６９）升２﹒６％，大酒店

（０００４５）升２﹒７％，美麗華酒店（０００７１）升３﹒１％，大家樂（００３４１）漲

４﹒７％，太興（０６８１１）更彈８﹒２％。



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