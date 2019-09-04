【貿易開戰】劉鶴晤美國參議員冀在互相尊重的基礎上解決問題

《經濟通通訊社４日專訊》據《新華社》報道，國務院副總理劉鶴周二（３日）應約會見美

國國會參議院「美中工作小組」共同主席、參議員戴恩斯及參議員珀杜一行。

劉鶴表示，中美關係關乎世界的穩定與繁榮。中方堅決反對貿易戰，這不利於中國，不利於

美國，也不利於整個世界。希望雙方加深相互理解，求同存異，在平等和相互尊重的基礎上妥善

解決問題。

戴恩斯、珀杜表示，美中關係十分重要，不願看到雙方經貿衝突，願為增進彼此了解、促進

雙邊關係發展繼續發揮積極作用。（ａｃ）

