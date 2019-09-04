《經濟通通訊社４日專訊》財政部辦公廳、農業農村部辦公廳近日聯合印發《關於支持做好
穩定生豬生產保障市場供應有關工作的通知》。通知指出，切實落實好非洲豬瘟強制撲殺補助政
策；完善種豬場、規模豬場臨時貸款貼息政策；加大生豬調出大縣獎勵力度；提高生豬保險保額
；支持實施生豬良種補貼等六項政策。暫時提高能繁母豬、育肥豬保險保額，將能繁母豬保額從
１０００－１２００元（人民幣．下同）增加至１５００元、育肥豬保額從５００－６００元增
加至８００元。（ｃａ）
04/09/2019 09:12
【豬價飛天】內地兩部門出招谷生豬生產：加大生豬調出縣獎勵力度
《經濟通通訊社４日專訊》財政部辦公廳、農業農村部辦公廳近日聯合印發《關於支持做好
穩定生豬生產保障市場供應有關工作的通知》。通知指出，切實落實好非洲豬瘟強制撲殺補助政
策；完善種豬場、規模豬場臨時貸款貼息政策；加大生豬調出大縣獎勵力度；提高生豬保險保額
；支持實施生豬良種補貼等六項政策。暫時提高能繁母豬、育肥豬保險保額，將能繁母豬保額從
１０００－１２００元（人民幣．下同）增加至１５００元、育肥豬保額從５００－６００元增
加至８００元。（ｃａ）
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