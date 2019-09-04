  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/09/2019 09:12

【豬價飛天】內地兩部門出招谷生豬生產：加大生豬調出縣獎勵力度

　　《經濟通通訊社４日專訊》財政部辦公廳、農業農村部辦公廳近日聯合印發《關於支持做好
穩定生豬生產保障市場供應有關工作的通知》。通知指出，切實落實好非洲豬瘟強制撲殺補助政
策；完善種豬場、規模豬場臨時貸款貼息政策；加大生豬調出大縣獎勵力度；提高生豬保險保額
；支持實施生豬良種補貼等六項政策。暫時提高能繁母豬、育肥豬保險保額，將能繁母豬保額從
１０００－１２００元（人民幣．下同）增加至１５００元、育肥豬保額從５００－６００元增
加至８００元。（ｃａ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態04/09/2019
港示威星受惠 酒店入住14年高
生財有道03/09/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：兗煤約7.2元較值博
FOCUS03/09/2019
【ＦＯＣＵＳ】增持回購＋北水掃貨鬥熱鬧，中資股料跑贏本地薑
中國故事03/09/2019
【AI大會】深蘭科技新簽1.5億AI訂單 無人公車獲泰國垂青
國際動態03/09/2019
披索狂貶 阿根廷再啟外匯管制
生財有道02/09/2019
金管局宣布推出100元新鈔
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金