【豬價飛天】內地兩部門出招谷生豬生產：加大生豬調出縣獎勵力度

《經濟通通訊社４日專訊》財政部辦公廳、農業農村部辦公廳近日聯合印發《關於支持做好

穩定生豬生產保障市場供應有關工作的通知》。通知指出，切實落實好非洲豬瘟強制撲殺補助政

策；完善種豬場、規模豬場臨時貸款貼息政策；加大生豬調出大縣獎勵力度；提高生豬保險保額

；支持實施生豬良種補貼等六項政策。暫時提高能繁母豬、育肥豬保險保額，將能繁母豬保額從

１０００－１２００元（人民幣．下同）增加至１５００元、育肥豬保額從５００－６００元增

加至８００元。（ｃａ）

