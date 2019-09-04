《５Ｇ加速》深圳５Ｇ規劃出台：明年８月底實現５Ｇ網絡全覆蓋

《經濟通通訊社４日專訊》深圳市工業和信息化局分別與中國電信股份有限公司深圳分公司

、中國移動通信集團廣東有限公司深圳分公司、中國聯合網絡通信有限公司深圳市分公司４日簽

署合作備忘錄，在５Ｇ基站建設方面建立全方位合作。

深圳市工業和信息化局局長賈興東提出，到２０１９年底，深圳市共建成５Ｇ基站１﹒５萬

個，到２０２０年８月底，累計建成５Ｇ基站４﹒５萬個，率先實現全市５Ｇ網絡全覆蓋。

（ｃａ）

