《股林淘金－林家亨》經濟面臨壓力，持盈保泰為上

《股林淘金》在中美貿戰前景欠明朗的壓力下，美國２年期及１０年期國債孳息率持續多日

呈現倒掛跡象，恆指踏入９月份首兩個交易日維持窄幅震盪，內地製造業採購經理指數

（ＰＭＩ）顯示國內製造業面臨壓力，內外需求減少，加上人民幣持續受壓，經濟下行壓力明顯

。南美洲國家貨幣貶值速度更快，最近阿根廷央行宣布實施外匯管制來確保經濟能正常運作，消

息會令資金逃離新興市場，南美國家貨幣可能進一步下跌。

美國公布８月份Ｍａｒｋｉｔ製造業採購經理指數（ＰＭＩ），實際５０﹒３，較市場預期

約５０﹒０為好，輕微高於５０的盛衰分界線，整體製造業前景並不樂觀。另外，８月份ＩＳＭ

製造業ＰＭＩ指數報４９﹒１水平，遠遜預期的５１﹒２，數據持續回落，預示美國製造業前景

偏淡，令昨晚（３日）美國三大指數回落，道瓊斯指數一度下挫４２５點，收市報２６１１８點

，下跌２８５點，跌幅逾１％。



＊港股２５３７２料有支持短線撈貨＊



投資者在今周宜減少買入行動，持盈保泰為主。若恆指下挫至上一個結算日（８月２９日）

的低位２５３７２點，在此水平或附近有較大支持，其時才值得短期吼低撈貨。撈貨對象可選高

息及內房板塊。高息板塊可以選擇從事公用事業的企業，業務受外圍經濟因素影響始終有限

。除此之外，市場憧憬美聯儲會在９月中再減一次息，加上中國目前最大的內需市場是房地產，

內房板塊仍有較大的發展潛力空間。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

