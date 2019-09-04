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即市新聞

04/09/2019 09:36

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升９５點子，報７﹒１６９０

　　《經濟通通訊社４日專訊》人民幣兌一美元中間價今報７﹒０８７８，較上個交易日升６點
子，終止六連貶。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開９５點子，報７﹒１６９０，上個交易日即期
匯率收盤報７﹒１７８５。
　　中國建設銀行金融市場交易中心許堯認為，短期內美元兌人民幣向上空間可能並不大，第一
，中間價持續偏強顯示央行意圖，避免人民幣匯率快速走弱；第二，離岸市場並無明顯貶值情緒
，而在岸市場的持續偏弱可能是因為短期需求衝擊造成的。（ｃａ）

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