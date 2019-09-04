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04/09/2019 14:58

【減稅降費】兩部門明確部分先進製造業增值稅期末留抵退稅政策

　　《經濟通通訊社４日專訊》財政部、稅務總局發布關於明確部分先進製造業增值稅期末留抵
退稅政策的公告。自今年６月１日起，同時符合以下條件的部分先進製造業納稅人，可以自７月
及以後納稅申報期向主管稅務機關申請退還增量留抵稅額；增量留抵稅額大於零；納稅信用等級
為Ａ級或者Ｂ級；申請退稅前３６個月未發生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開增值稅專用發票情
形；申請退稅前３６個月未因偷稅被稅務機關處罰兩次及以上；自２０１９年４月１日起未享受
即徵即退、先徵後返（退）政策。（ｗｌ）

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