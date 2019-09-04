【ＦＯＣＵＳ】內地香港同臨寒冬，大大喊話「偉大鬥爭」

【ＦＯＣＵＳ】無論內地還是香港，今年餘下日子乃至明年的經濟恐怕都不會好過。以前者

論，周二（３日）多間大行及機構不約而同下調中國２０２０年ＧＤＰ預測至最低

５﹒５％，大大甚至喊話「要實現偉大復興，就必須進行偉大鬥爭」；以後者論，８月ＰＭＩ跌

至４０﹒８％的逾十年半新低，本地經濟第三季陷入技術性衰退恐在所難免，而包括零售、酒店

、餐飲等在內的整體旅遊業最壞情況仍未至。



＊明年增長恐破６，北京與美「拼耐力」＊



中美９月華盛頓第１３輪磋商時間仍未敲定，侵侵周二再在推特「發夢」稱，「試想我勝出

連任，中國會怎樣？貿易協議將變得苛刻得多！」對北京來說，從去年初的「威懾」策略到去年

底的「妥協」策略，如今已進入「拼耐力」的新境界－－達成貿易協議已非優先事項，而是試圖

在加徵關稅已成固定情境之下，在短期增長穩定與長期金融安全之間艱難平衡。

牛津經濟研究院、美銀美林、瑞銀等不約而同下調內地２０２０年ＧＤＰ預測至最低

５﹒５％，意味實現中共十八大提出的「兩個一百年」目標之一的「建黨１００年時

（即２０２１年），ＧＤＰ比２０１０年翻倍」，恐面臨變數。

巧合的是，大大同日就在中央黨校幹部培訓班開班式上，喊出要實現偉大復興，就「必須進

行偉大鬥爭」，呼籲「發揚鬥爭精神，增強鬥爭本領」；且強調鬥爭的期限可能長達３０年，即

「至少要伴隨我們實現第二個百年奮鬥目標全過程（２０４９年）」。講話更罕有點明鬥爭領域

，全面覆蓋「經濟、政治、文化、社會、生態文明建設和國防和軍隊建設、港澳台工作、外交工

作、黨的建設等方面」。



＊零售低處未算低，《人權法》掀新角力＊



大大明言「港澳台等鬥爭愈來愈複雜」，香港想走出中美貿戰、全球增長放緩、本地政局動

盪、「食老本」優勢愈來愈邊緣化的重重暗湧，似毫無頭緒，最新８月ＰＭＩ更重挫至

４０﹒８，錄逾１０年半新低；ＩＨＳ Ｍａｒｋｉｔ首席經濟師Ｂｅｒｎａｒｄ Ａｗ

預言，香港經濟將於第三季陷入衰退。

跟新加坡７月酒店入住率創９３﹒８％的２００５年來新高相比，香港酒店業卻大掀劈價潮

，入住率從７月的８０％插水式跌至８月的僅３０％；零售業方面，從股價創十年新低的莎莎（

００１７８）沽空比例徘徊５年高點、中金大削周生生（００１１６）目標價２６％等看，若８

月整體零售銷售額跌幅由７月的１１﹒４％擴大至雙位數，將並不令人意外。

鑒於港澳辦昨日將修例風暴定性為「少數暴徒奪取特區的管治權」，要判斷長期且複雜鬥爭

的情勢走向，下一個關鍵時點將是下周一（９日）復會的美國國會會否真的通過《香港人權及民

主法案》（Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｈｕｍａｎ Ｒｉｇｈｔｓ ａｎｄ

Ｄｅｍｏｃｒａｃｙ Ａｃｔ）。內地鷹派的《環球時報》周一（２日）已放言，此「霸權法案

」一旦通過實施，中國的報復肯定是全面的。

夏季將逝，接下來的秋冬會歸於平靜，還是難避更大的寒流風暴？

