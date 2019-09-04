【卡位凍蒜】台總統選戰風雲變幻，郭董逆襲會否引「換瑜」費思量

《經濟通通訊社記者俞瑾４日報道》從２０１６年「藍天變綠地」，到２０１８年「九合一

」綠營席次腰斬，隨著時間進入９月，距離２０２０年１月１１日總統大選僅剩４個多月，台灣

政局風雲再起。

原本獲國民黨黃袍加身參選的「韓流」始祖韓國瑜，似乎穩贏競逐連任的民進黨蔡英文，惟

「政治一日都嫌長」，不但素人台北市長「柯Ｐ」柯文哲組「台灣民眾黨」挑機；在國民黨黨內

初選中落敗的「郭董」郭台銘更盛傳快將於本月１７日前宣布自行參選。國民黨「挺韓撼蔡」的

如意算盤隨時淪為「換瑜」鬧劇，「桃園三結義」又會否「殺魚切菜」終極勝出？鹿死誰手未定

，因好戲才剛剛開場。



＊媽祖托夢惟黨內初選落敗，郭放言「為理想勇敢去做」＊



想「凍蒜（台語「當選」）」，先卡位（搶位參選）。時間進入９月，台灣２０２０總統選

舉原先劇本的「韓蔡對決」，恐隨時因台灣首富「郭董」郭台銘以第三勢力自行宣布參選而大變

。國民黨隨時挺韓不成反倒蝕一把米，更隨時重演當年「換柱」鬧劇而「換瑜」，一切都須從４

月的「媽祖夢」說起。

自２０１８年「九合一」選舉打爛民進黨盤踞多年的鐵板高雄、勝出市長之位，「韓流」始

祖韓國瑜代表國民黨出戰２０２０總統大選的聲音即甚囂塵上。４月１７日，就當韓還在暗示「

只接受徵召」之時，台灣首富、鴻海集團董事長郭台銘以「前幾日媽祖托夢，要自己出來為台灣

做事」為由，正式宣布參加國民黨初選。

一邊是「韓流」人氣王，另一邊是逢源中美的商界巨頭，左右為難的國民黨先是在５月通過

以全民調的方式來決勝負，後再為韓度身訂製「徵召式初選」，令曾經許諾「做滿４年市長任期

」的韓國瑜，終於６月８日應允參加黨內徵召初選。

幾乎毫無意外，國民黨７月１５日宣布，韓國瑜以４４％支持率大勝郭台銘的

２７﹒７％，將代表國民黨出戰明年總統大選。郭於落敗後次日發ＦＢ表示，「人生沒有後悔藥

」，而「為了實現理想並不猶豫，也勇敢去做」的表述，亦埋下他極可能快將宣布自行參選的伏

筆。



＊郭、柯、王「桃園三結義」，柯Ｐ創黨花籃藏政治密碼＊



就當２０２０總統選戰以「韓蔡對決」劇本進行之時，２０１４年就與綠營達成「和解」、

最終單挑擊敗國民黨連勝文當選台北市長的「柯Ｐ」柯文哲，被傳８月１日與郭台銘密會兩小時

。據台媒報道，當晚郭不但當面問柯「你要不要來幫我？」還霸氣對柯說，「那我們就來討論如

何贏！」

緊接著８月６日，一向以「政治素人」姿態出現的柯文哲正式籌組「台灣民眾黨」，並被當

年手下敗將連勝文指摘為此舉「不是陰謀，就是陽謀」。

耐人尋味的是，「柯Ｐ」的創黨大會會場入口僅放有兩個花籃，均來自國民黨初選的出局者

－－郭台銘和王金平，兩人的花籃藏頭賀辭「台灣 安定繁榮是共識；銘記 找回良心的初衷」

「台灣團結成金、民心齊建太平」被指藏有政治密碼，一時間，郭、柯、王３人結盟的傳言更不

脛而走。

到８月２３日，郭、柯、王借在桃園出席「八二三砲戰紀念音樂饗宴」首度同框，三人不單

齊以藍白衣著現身，令人揣測「藍白合作」；柯文哲更明言，重點不在選舉輸贏，而是

２０２０選舉不是恐懼與仇恨的較量，在兩者之外有個選項叫「希望」。



＊郭若取代韓參選料險勝蔡，惟幕僚指對「換瑜」無期待＊



目前的重點是，倘郭台銘真的在本月１７日前決心「去馬」，郭、柯、王將以何組合亮相？

而柯文哲「大家為了台灣好，沒有去計較甚麼東西，這合作才會成功」和王金平「參選到底」的

表態更令不確定性大增。

據郭台銘陣營截至上周二（２７日）的調和式民調顯示，２０２０總統大選若是藍綠對決，

蔡英文（４３﹒９％）支持度將勝韓國瑜（３４﹒８％）；若郭台銘取代韓國瑜參選，其支持度

（３９﹒３％）將險勝蔡英文（３８﹒９％）

最新消息指，郭台銘的副手鎖定新北市長侯友宜的二哥、高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒

，不過侯周一（２日）就以「目前最重要的工作為教學、研究以及服務」為由婉拒「郭侯配」。

而郭台銘的幕僚同日再透露，郭董對「換瑜」沒有任何期待，就算國民黨接下來有任何變化或決

定，「他也不會回到國民黨去」。

韓國瑜方面，目前的首要之務則是網羅前新北市長朱立倫組成「韓朱配」角逐大選，以穩住

基本盤。

