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即市新聞

04/09/2019 11:45

【卡位凍蒜】賴清德先「叛變」後祝福，蔡英文代綠營競逐連任

　　《經濟通通訊社記者俞瑾４日報道》跟藍營的混亂和「攻心計」相比，綠營的２０２０總統
候選人已確定為現任總統蔡英文。儘管３月時行政院前院長賴清德曾拋出快閃參選「震撼彈」，
但其５月於黨內初選落敗後，就在ＦＢ發表７０６字感言稱，「該是團結一致、打贏明年選戰、
守護台灣的時候了！」
　
＊快閃式參選如拋「震撼彈」＊
　
　　醫生出身、曾自稱「務實台獨工作者」的賴清德，２０１８年１１月因民進黨於「九合一」
選舉慘敗而請辭行政院長獲挽留，獲慰留後最終於今年１月率領內閣總辭。出人意料的是，看似
去留隨意的賴，於３月１８日突然快閃式宣布參選總統，並立即前往民進黨黨黨中央登記角逐黨
內提名。此「搶位」舉動不單令蔡英文措手不及，更被形容為「叛變」。
　　由於民進黨在「九合一」選舉慘遭滑鐵盧後，從中研院前院長李遠哲到總統府資政吳澧培等
大佬，都紛紛聯署呼籲蔡英文勿再競選連任，賴清德甫一宣布參選即成為大熱，並尤其獲獨派人
士力挺。
　　談及為何參選，賴指，２０２０年的總統和立委選舉至關重要，倘若輸掉，民進黨失去的不
僅僅是政權，而是台灣的主權跟民主一定會遭到空前的挑戰跟危機。但此番說法就被蔡英文暗諷
為初選「不是個人使命感的問題」，因這一局會牽動民進黨的未來和台灣的未來。
　
＊副手誰屬，賴冷淡、蘇進取＊
　
　　跟國民黨為韓國瑜度身訂製「徵召式初選」相若，民進黨亦在蔡陣營主導下對初選實施「拖
」字訣，將原定４月１２日的初選協調期延期至５月２２日，以令蔡英文能夠在民調後來居上。
最終，以「不畏橫逆、不改初衷、參選到底」表示對延後初選賴清德深感遺憾的賴，在民進黨６
月１３日公布的初選民調中，以２７﹒４８％不敵蔡英文的３５﹒６７％落敗。
　　他隨後發表感言稱，在台灣大敵當前的時刻，民進黨初選也應該畫下句點，該是團結一致、
打贏明年選戰、守護台灣的時候了！並稱「請蔡英文總統一定要加油，一定要打贏選戰，一定要
成功守護台灣。」
　　目前，民進黨內不確定的是，賴清德會否以副手身分與蔡英文以「蔡賴配」出戰國民黨。不
過，鑑於兩人初選的裂痕尚未撫平，加上獨派力挺賴參選下屆民進黨黨主席，賴一直就「蔡賴配
」冷處理，暫時看來成事機會不高。
　　另一邊廂，現任行政院長蘇貞昌則動作頻頻，不單在ＦＢ頻頻宣傳蔡政府的政績，更對韓國
瑜極盡冷嘲熱諷，包括諷刺韓「批的公文堆起來都比人高」、批韓中英夾雜演講「被美國人笑死
」，又指韓在處理颱風災情時「如果還分身、分心，那就很糟糕」。

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