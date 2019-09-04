《投資智慧－鄧聲興》永達汽車受惠四大豪車品牌下半年推出新產品

《投資智慧》雖然中國７月汽車銷量仍然面對下行壓力，與此同時，豪華汽車銷量卻逆市穩

升。中國汽車協會發布７月汽車產銷資料，整體降幅收窄，產銷量分別完成１８０萬輛和

１８０﹒８萬輛，同比分別下降１１﹒９％和４﹒３％，１至７月汽車產銷為１３９３﹒３萬輛

和１４１３﹒２萬輛，同比分別下滑１３﹒５％和１１﹒４％。不過，７月豪華車品牌按年升

２４％，當中北京賓士７月銷量為４９７７２輛，同比增長２７﹒５％，１至７月銷量為

３２﹒６萬輛，同比增長１５﹒７％，銷量跑贏行業平均水平。



＊內地逐步放寬汽車限購＊



另一方面，中央推出刺激汽車消費政策將改善行業銷售環境，中國國務院公布２０條促進商

業消費措施谷內需，當中提出逐步放寬或取消汽車限購，以及取消二手車限遷政策。這意味自

２０１１年以來，為解決城市交通擁擠而先後於多個城市推出的汽車限購令，有機會撤銷。而在

今年５月，廣東省及深圳市已率先放寬了汽車限購。



＊永達上半年業績合預期＊



永達汽車（０３６６９）主要在中國從事豪華車銷售，通過其４Ｓ經銷店從事汽車銷售及售

後服務等。集團中期表現符預期，期內總收益按年增加１６﹒８％至２９１﹒０６億元（人民幣

．下同），純利亦增加１﹒４９％至７﹒３４億元。豪華車品牌銷量增長理想，豪華及超豪華品

牌的營業額增加１１％至３８２億元，銷量亦上升１１％至１１萬台。永達兩大主要品牌寶馬和

保時捷新車毛利貢獻佔比已超過５０％，為集團主要盈利動力。其中寶馬、保時捷和奧迪的銷量

同比增速分別為３２％、５１％及１４％。隨著四大豪車品牌在下半年陸續推出新產品，加上新

設的銷售店陸續擴張後，有利提升新車銷量，繼續成為全年盈利的增長動力。

《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》（筆者為證監會持牌人士，未持有上述股份）

