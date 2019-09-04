《一語中的－胡明月》悶

《一語中的》街上在鬧，股市在靜，外圍環境經濟衰退帶著恐慌蔓延。美國８月ＩＳＭ製造
業ＰＭＩ為４９﹒１，為２０１６年１月以來最低水準，且是２０１６年８月以來首次跌破盛衰
分界線，數據大幅低於市場預期。
雖然港股今日（４日）還有些上揚，但是假如本周五（６日）美國會公布非農就業資料不理
想，港股預計難以倖免逐浪下跌的機會比較大，除非中美經貿問題有驚喜。
《高信金融集團執行副總裁 胡明月》
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