《一語中的－胡明月》悶

《一語中的》街上在鬧，股市在靜，外圍環境經濟衰退帶著恐慌蔓延。美國８月ＩＳＭ製造

業ＰＭＩ為４９﹒１，為２０１６年１月以來最低水準，且是２０１６年８月以來首次跌破盛衰

分界線，數據大幅低於市場預期。

雖然港股今日（４日）還有些上揚，但是假如本周五（６日）美國會公布非農就業資料不理

想，港股預計難以倖免逐浪下跌的機會比較大，除非中美經貿問題有驚喜。

《高信金融集團執行副總裁 胡明月》

