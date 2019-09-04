《師傅教路－黃瑋傑》玖紙產能續提升，有否足夠造紙需求屬未知數

《師傅教路》紙業股昨日（３日）一度呈現漲勢，玖龍紙業（０２６８９）和理文造紙

（０２３１４）曾雙雙創出月內高位，最高分別見到６﹒６２元和４﹒４１元，但先升後回，玖

紙收報６﹒３５元，無起跌；理紙收報４﹒２３元，下跌０﹒０９元，跌幅超過２％。



＊國內造紙行業現漲價通知＊



據內地媒體報道，僅８月２６日至９月１日短短一周內，國內造紙行業已出現了四十多宗漲

價通知，多家紙廠近期有頻繁調價行為，累計漲幅每噸達８０元至２００元人民幣。每年第四季

為包裝紙和瓦楞紙傳統旺季，市場需求回升，加上近期人民幣持續貶值，推動進口木漿及廢紙價

格上漲，紙廠頻繁調價可能部分是為了轉嫁原料材成本予客戶。面對中美貿易戰升級將影響出口

的負面因素，造紙行業能否維持景氣，將是一大疑問。

事實上，玖龍紙業最近曾發出盈警，預期截至２０１９年６月３０日止年度股東應佔盈利將

較去年下降不多於５０％，主要由於產品售價下降及毛利率下降所致﹒回顧玖龍紙業截至

２０１８年６月３０日止年度業績，銷售額增加３４﹒８％至５２７﹒８億元人民幣，股東應佔

溢利則增加７９％至７８﹒４８億元人幣。按照其盈利預告計算，２０１８╱１９財年股東應佔

溢利最多料為３９﹒２４億元人幣。而截至２０１８年１２月３１日止上半年度，玖龍紙業錄得

股東應佔溢利２２﹒５９億元人幣，那意味２０１８╱１９下半財年，其股東應佔溢利最多僅為

１６﹒６５億元人幣，較上半財年下跌約２６％。



＊玖紙藉收購節約生產成本＊



為控制成本，集團在美國的全資附屬公司ＮＤ Ｐａｐｅｒ ＬＬＣ完成收購兩家漿廠－－

西維吉尼亞州Ｆａｉｒｍｏｎｔ漿廠及緬因州Ｏｌｄ Ｔｏｗｎ漿廠。Ｆａｉｒｍｏｎｔ漿廠生

產及銷售用於從包裝以至生活用紙等多種類型產品的再生漿，年產能為２２萬噸。Ｏｌｄ

Ｔｏｗｎ漿廠原生產及銷售漂白短纖木漿，年產能１６萬噸，自２０１５年起閒置，將改造為生

產本色木漿，連同ＮＤ Ｐａｐｅｒ ＬＬＣ先前收購的Ｒｕｍｆｏｒｄ漿紙廠及Ｂｉｒｏｎ漿

紙廠，預期該四家美國漿╱紙廠可為集團核心業務提供優質原材料，並節約成本。



＊玖紙內地建四台新紙機廠＊



於去年１２月３１日，集團總設計年產能為１５３０萬噸。重慶基地的卡紙新紙機於今年２

月投產，為集團產能增加５５萬噸。集團目前正在中國興建四台新紙機廠，包括設計年產能３５

萬噸的泉州（第二期）、設計年產能５０萬噸的河北（第二期）、設計年產能６０萬噸的瀋陽（

第二期）、設計年產能６０萬噸的東莞生產基地，所有紙機預計於今年內投產，加上在美國的四

家漿╱紙廠進行一系列的設備升級改造及擴充計劃，預計於２０２１年底前完成並投產，集團全

球年產能將再增加約１４０萬噸，達到逾１９００萬噸，屆時是否有足夠的需求消納新產能，仍

屬未知之數。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

