《拆局麒想－林嘉麒》北水流入內銀持倉創歷史高，內銀要撈底？

《拆局麒想》８月完結，中期業績期落幕，大戶將重新審視基本因素，就算看淡後市也要轉

倉。事實上，業績勝預期的股份，就算估值貴，仍見資金追捧；業績差的股份，繼續捱沽，情況

分化。惟業績不太差，前景令人擔心的內銀股，一直受市場冷落。確實，內銀股受多種因素困擾

，股值一直有折讓，並不是投資者杯茶。

內銀股公布中期業績前，在市場完全沒有期望下，結果沒有驚喜，也沒有意料之外的驚嚇。

建行（００９３９）為例，純行增長５﹒５５％，按季增長加快，淨利差儘管收窄，仍較市場預

期佳，不良貸款率亦有所減少。工行（０１３９８）、農行（０１２８８）、中行

（０３９８８）情況相似，在此不詳述。整體上，內銀業績中規中矩，平平無奇。逆向思維想一

下，投資者在擔心內銀股的所謂「不明朗」因素，如息差收窄、壞帳增加，影響盈利甚至是派息

，或已反映在內銀股的股價上。



＊ＬＰＲ改革，銀行理財產品收益率跌＊



中央加強限制銀行貸款定價的空間，藉此提振經濟，而另一邊廂內地銀行拆息高居不下，繼

續壓縮淨息差水平，市場已預知行業盈利能力持續下降，內銀股以前景定生死的話，一定冇運行

。再者，人民銀行早前改革貸款市場報價利率（ＬＰＲ）為定價基準，《證券時報》更引述消息

指，官方已為ＬＰＲ進展定下要求，９月底前新批貸款用ＬＰＲ定價的比例不少於３０％，

１２月底要高於５０％，明年３月底提升至８０％或以上。內地實施ＬＰＲ改革後，銀行理財產

品收益率亦全線下跌。內地銀行的盈利能力受多方面夾擊。

不過，同一時間，今年商業銀行資本補充債券發行規模已突破７０００億元（人民幣．下同

），達到７０５１億元，遠超歷史上各年度發行額。其中，有３９０１億元二級資本債，以及農

行、工行、浦發、華夏、民生（０１９８８）、中行６家銀行發行的３１５０億元永續債。在政

策推動下，今年銀行資本補充工具發行力度顯著加大，有助於破解信貸供給端約束。換言之，息

差收窄了，內銀仍有充足貸款能力，加上中央鼓勵放貸，內銀應該不愁生意。

以估值看，建行、工行、農行、中行、招行（０３９６８）的市帳率分別為０﹒６４、

０﹒６７、０﹒５５、０﹒４８及１﹒５２倍；預測２０１９年度息率約為６﹒３３％、

６﹒０２％、６﹒８２％、７﹒１％及２﹒９％；估值上具一定吸引力。內銀一年派一次息，不

是筆者認為的收息股，但從息率看估值去看價值，股份相當吸引。北水動向是其中之一指標，截

至８月底，港股通持倉分別是５﹒４％、２１﹒１３％、１４﹒２８％、５﹒２２％及

１１﹒２７％。



＊北水流入建行、工行及農行有增無減＊



值得留意的是，北水流入建行、工行及農行有增無減，由７月初開始輕微流入後，連續兩個

月為淨增持，８月底更是歷史最大持倉日。建行、工行及農行分別由７月初的

４﹒３６％、２０％及１２﹒０８％，增持至５﹒４％、２１﹒１３％及１４﹒２８％。以比例

來看，農行增長的百分比最多，達２﹒２百分點；以幅度率計，建行就最大，增加了兩成四。當

然，最受北水喜愛的是工行，其地位超然。另一方面，市帳率最低、息率最高的中行卻被冷落，

港股通持倉只是由７月初的４﹒７％，輕微增加至５﹒２２％，箇中原因當然與中行基本因素最

弱有關。而招行基本因素強，市帳率高達１﹒５２倍，就算中期業績勝市場預期，資金未見明顯

加倉，由７月的１１％，略為增加至１１﹒２７％。事實上，資金流只是作參考，北水不是聰明

錢，流入也未必是見底的先兆，惟北水也是錢，持續淨流入是指標之一，建議投資者以此作為參

考。《宏匯資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



＊筆者無持有上述股份

