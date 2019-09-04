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即市新聞

04/09/2019 10:00

《投資筆記－黃子燊》旅行愛歐洲，但為何資產配置不偏好歐洲？

　　《投資筆記》本年以來，以美元計算，歐股（以泛歐６００指數為代表）上升了７﹒８３％
，而美股（以標普５００指數為代表）則上升了１６﹒７４％。自年初始，我們已透過不同的渠
道，提及過我們在成熟市場中，如要作區域性的資產配置的話，偏好美股多於歐股，筆者也希望
在此和大家分享我們對歐股比較長期性的看法。

＊歐元區經濟依賴貿易，處弱勢＊

　　簡要而言，我們認為歐洲有其結構性缺陷，令其投資價值在成熟市場中相對較低。首先，經
濟方面。歐元區的經濟與貿易密切相關。如果戰友將歐元區ＧＤＰ的增速和歐元區的出口增速放
在一起比較的話，即不難發現兩者之間亦步亦趨的關係。事實上，歐元區的貿易依存度在各大經
濟體內位列前茅，以歐洲經濟龍頭德國為例，其貿易依存度約為７０％，不但高於發達經濟體中
的美國、日本，亦高於一定程度上依賴外需中國，在目前環球經濟動能有所放緩，加上中、美、
歐、日、韓等均捲進貿易戰的情況下，歐元區自然首當其衝了。

＊歐元亦為區內帶來問題＊

　　另一方面，歐元區共用歐元，亦是其經濟的一個缺陷，這主要可分為兩個方面－首先是
（ｉ）不能調整匯率的問題。歐元區內有不同的主權國，如德國、法國、意大利、希臘、芬蘭等
，但德國工業製品質素優異，如與其他歐元區國家的產品以同一貨幣及價格水平標價，則在國際
市場及區內貿易方面，其競爭力均勝過其他歐元區國家，這便造成所謂「虹吸效應」－其他歐元
區國家本應透過出口賺到的收入，相當一部分被德國賺取了，這是第一個問題。第二個問題，則
是區內貨幣政策和財政政策不匹配的問題。由於各國的經濟環境不同，相應適宜的貨幣政策亦不
同。然而，歐元區統一使用歐元，因此只有一套貨幣政策。一套貨幣政策同時應用於體質不同的
經濟體上，自然會出問題。

＊區內政局動盪影響估值水平＊

　　而上段提到的歐元問題，則會進一步衍生出歐元區內的政治問題－由於某些國家（如希臘及
意大利），均受到因使用歐元而產生出來的問題的影響－例如不能透過調整幣值來維護本國產業
，或是不能採取刺激性財政政策，故此每逢選舉，脫歐均會成為歐元區內政體的議題，甚至選出
有脫歐傾向的政府，以謀求用脫歐來解決問題。而一旦成功，眾皆彷效之下歐盟便有解體的可能
。歐元區內政局長年動盪，實體經濟方面，投資固然會減少甚至延遲，而在金融市場方面，則估
值也會有所折讓，令歐股的投資價值進一步打折了。加上參考ＰＭＩ、花旗經濟數據驚喜指數等
數據，歐元區經濟長期積弱，若綜合考慮，則不難理解我們為何在成熟市場中，我們始終不偏好
歐洲了。《晉裕環球資產管理投資研究部投資分析師　黃子燊》

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