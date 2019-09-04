《樓市亮話－湯文亮》香港人小心被邊緣化

《樓市亮話》大約在十多年前，國內各大城市包括上海，廣州，深圳紛紛起飛，香港則裹足

不前，很多人擔心香港被邊緣化，當時我話不用擔心，如果香港會被邊緣化，國家就不會動用九

牛二虎之力，甚至冒著開戰的危機收回香港，有人信有人唔信，唔信的人趁金融海嘯時將自住單

位賣走，本來他們打算在樓價急跌後購回，但很可惜，這個願望未能實現，而現實就是要愈住愈

遠，本來住港島，變成住元朗屯門，在香港還未被邊緣化下，他們不知不覺未被邊緣化。



近日由示威活動引致的暴力衝突不斷發生，在８３１當日，距離臨界點只是一線之隔，有老

友見到這個情況，立刻打算移民，就算以老友學歷經驗，再加上有一定財富，要移民亦不是一鞠

即就，各國政府見到香港現時環境，立刻反轉豬肚，表示收緊對香港的移民政策，馬來西亞更加

表明不會接受曾經參與「反送中」人士申請，老友知道移民是要等上一段時間，他擔心日後樓價

會因為暴力示威而大幅下跌，所以他打算先賣樓，移民的事可以慢慢搞。



我知道之後不敢說甚麼，老友擔心的事真的有機會發生，但亦有機會樓價不會大跌，因為有

很多國內人現在伺機買入那些打算移民人士的單位，尤其是那些住上超過七年，不用付３０％印

花稅的國內人，所以，一般的中型以之上單位亦不會太難出售，樓價當然要有一定幅度調整，結

果令到現在打算移民而賣樓的業主可能會經歷另一次被邊緣化，如果他們不能移民，就會發覺以

相約價錢很難買回昔日已售出單位，至於能夠移民的香港人，其實也是被邊緣化，不過，他們自

得其樂便可以，不用理會其他的閒言閒語。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

