《缸邊嫺談－黃惠嫺》康哲藥業中期業績勝預期，喜遼妥進醫保目錄

《缸邊嫺談》截至２０１９年６月３０日止六個月，康哲藥業（００８６７）的營業額同比

增長１１﹒７％至２９﹒６４億元（人民幣．下同）；整體毛利同比增長１７﹒７％至

２２﹒１７億元；毛利率較去年同期的７０﹒９％提升了３﹒９個百分點至７４﹒８％；股東應

佔溢利同比增長２２﹒２％至１１﹒７億元。

若將「兩票制」收入還原，集團今年上半年的營業額則為同比增長１４﹒４％至３４﹒０２

億元；毛利同比增長１６﹒０％至２０﹒２３億元，而毛利率則較去年同期的５８﹒７％增加

０﹒８個百分點至５９﹒５％。

今年上半年集團旗下的心腦血管、消化、眼科及皮膚線的收入均有不錯的增長。當中又以佔

集團整體收入３４﹒７％的消化線表現最為標青，上半年收入同比增長１９﹒６％至１０﹒２７

億元。



＊新進及潛在釋放的藥品＊



康哲藥業為旗下１９款國內外藥品提出分銷推廣服務，藥品種類涵蓋心腦血管、消、眼科、

皮膚等多個領域。為增加收入，集團積極引入新產品。今年上半年，集團獲得了４個擁有足夠競

爭優勢、可滿足中國市場，但尚未滿足臨床需求的創新產品，其中，兩個已在美國、歐盟等區域

上市，另外兩個正處於臨床研究階段，令到集團創新產品的數量擴充至１３個。

４個創新產品包括於２０１９年６月集團取以許可權利獲得印度Ｓｕｎ Ｐｈａｒｍａ所擁

有的兩個創新藥及８個仿製藥於中、港、澳、台的開發及商業化權利。以及於２０１９年６月集

團透過參與股權投資的方式，取得一英國腫瘤免疫治療公司Ｍｉｄａｔｅｃｈ Ｐｈａｒｍａ旗

下ＭＴＤ２０１及和ＭＴＸ１１０於中、港、澳、台，以及特定東南亞國家的研發及商業化產品

的權利。未來集團會繼續在全球範圍內布局已上市的創新產品與複雜仿製藥，加速產品在中國商

業化的步伐，擴大集團的收入。



＊帶量採購政策利創新藥＊



現時國內的醫藥體制仍在進行完善當中，去年底推出的「４＋７」藥品帶量採購，震散一眾

上市的醫藥企業。到今年初國務院辦公廳印發《國家組織藥品集中採購和使用試點方案》，選擇

１１個城市開展試點工作。截至今年３月，１１個城市均已明確具體執行時間與細則，藥品帶量

採購相繼落地，２５種藥品平均降價５２％，較去年底的降幅有所減少。

在１９種產品中集團已有多隻成為國家醫保目錄產品。最新，集團於上月公布，其產品喜遼

妥（多磺酸粘多糖乳膏）被納入《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄（２０１９

版）》乙類範圍管理，並將自２０２０年１月１日起正式實施。集團預期喜遼妥進入醫保目錄乙

類範圍後將有利於喜遼妥市場份額的擴大、市場布局的拓展，對集團今後的銷量增長和長遠發展

產生積極作用。

相信未來藥品帶量採購將會推展至全國實行，有業內人士認為，帶量採購政策利好於以創新

藥為主，集團近年積極從全球市場探索併購買創新藥，並利用其不斷擴展中的直接網絡及代理商

網絡去推廣、營銷及銷售處方藥品，相信醫藥行業在國家推行大規模的改革下，未來會為集團提

供更多的發展機遇。投資者可考慮於３１元附近的水平增持或吸納，目標價為港幣１１﹒７２元

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《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

