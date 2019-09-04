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04/09/2019 07:56

萬科企業（０２２０２）８月銷售額同比升１５％，添２８新項目

　　《經濟通通訊社４日專訊》萬科企業（０２２０２）（深：０００００２）公布，８月合約
銷售金額約４４１﹒３億元（人民幣．下同），合約銷售面積約２７７﹒４萬平方米，分別較去
年同期升約１５﹒１％和７﹒７７％。　
　　今年首８個月累計合同銷售金額約４２６３﹒２億元，按年增長９﹒８４％；累計銷售面積
約２７４０﹒９萬平方米，按年增長５﹒４４％。　
　　該集團指，８月共新增２８個項目，需支付權益價款３１５﹒４７億元，權益建築面積約
５９０﹒２萬平方米。（ｗｈ）

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