《日入而息》林鄭宣布撤回修例，政府推紓困措施，國泰主席辭任

《今天重點》﹡特首林鄭月娥於電視講話正式宣布「撤回」修例；工黨回應特首撤修例：五

大訴求，齊上齊落，缺一不可

﹡政府新推九成信貸擔保產品，優化其他計劃；陳茂波指經濟風暴已形成，對

港第三季經濟增長不樂觀；陳茂波指港股受外圍因素影響較大，沒有明顯資

金外流

﹡史樂山辭任國泰（００２９３）董事局主席及常務董事；史樂山稱擔任國泰

航空主席是畢生最大的榮幸



《即日市況》﹡傳政府撤逃犯修訂，港股曾暴漲逾千點，收升９９５點報２６５２３



《深滬股市》﹡市場氣氛突好轉，滬指收升０﹒９％外資連續５日流入



《美元匯價》﹡英鎊大幅反彈，但後市仍不樂觀；歐元最新報１﹒１０１７╱２１，日圓最

新報１０６﹒２２╱２４



《公司資訊》﹡史樂山辭任國泰（００２９３）董事局主席及常務董事；史樂山稱擔任國泰

航空主席是畢生最大的榮幸

﹡進軍咖啡市場：中石化宣布推出加油站咖啡品牌「易捷咖啡」

﹡恆地（０００１２）黃埔街項目月內強拍，底價２１億

﹡申基國際（０２３１０）今早宣布停牌

﹡正榮擬分拆物管業務在港上市，料籌７﹒８億元

﹡科通芯城（００４００）為中國物聯網企業引進ｉｍｅｃ專用集成電路服務

﹡飛達（０１１００）顏寶鈴稱今年的寒冬不是普通寒冬，冀政府助中小企走

出去

﹡雅生活服務（０３３１９）正向第三方洽購中民未來物業服務若干股權

﹡當代置業（０１１０７）回購並註銷１５００萬美元優先票據，優化債務結

構

﹡會德豐（０００２０）旗下ＧＲＡＮＤＭＡＲＩＮＩ暫收逾７００票，短期

或加推

﹡高銀（００５３０）積極研究買回啟德商業地

﹡威勝控股（０３３９３）奪南方電網招標項目約８２４９萬元人民幣的合同

﹡友聯租賃（０１５６３）提出訴訟，向訥河醫院和訥河市城投索償７８９０

萬元人民幣

﹡中梁控股（０２７７２）８月合約銷售金額為１１０億元人民幣

﹡當代置業（０１１０７）８月份合約銷售額按年跌２７﹒６％



《神州民企》﹡合景泰富（０１８１３）８月預售額６１﹒７億元人民幣，按年增１４％

﹡時代中國（０１２３３）今年首８個月合同銷售４３１億元人民幣

﹡花樣年（０１７７７）８月物業銷售額按年升４﹒４％

﹡通天酒業（００３８９）與海底撈（０６８６２）合作推出一款葡萄酒

﹡愛德新能源（０２６２３）行政總裁耿國華買入３９﹒６萬股公司股份

﹡建業地產（００８３２）８月合同銷售額按年增６２﹒９％

﹡北控清潔能源（０１２５０）執行董事文輝辭任並由黃丹俠接任，今日起生

效



《中國要聞》﹡８月財新中國服務業ＰＭＩ升至５２﹒１創三個月新高

﹡商務部表示７月中國服務出口同比增長１３﹒３％

﹡上市豬肉返廠比例增加，北京肉價趨於平穩

﹡內地兩部門出招谷生豬生產：加大生豬調出縣獎勵力度

﹡統計局表示８月下旬生豬價格環比上漲１０﹒７％

﹡人行、銀保監、外匯局：打好防範化解金融風險攻堅戰

﹡北京研究進一步擴大信息消費，持續釋放內需潛力

﹡換臉軟件「ＺＡＯ」被指洩用戶隱私，工信部約談陌陌

﹡上交所前理事長吳清任上海市委常委

﹡上海研究建設臨港新片區城際快速軌道交通

﹡上期所與浦發銀行達成戰略合作

﹡科創板５０成分指數或於１０月中下旬發布

﹡野村預計年底前中國將出台更多政策刺激經濟；野村預計聯儲局本月減息

５０個點子概率為２０％

﹡深圳５Ｇ規劃出台：明年８月底實現５Ｇ網絡全覆蓋

﹡聞泰科技連續３日漲停，上半年純利扭虧為盈

﹡銷售額第二個月環比放緩但股東質押減，新城控股上揚

﹡上海銀保監要求轄內信託公司報備新增地產及通道業務

﹡上月４０城土地收入環比降三成，成交量價齊跌

﹡房地產金融調控升級，內銀涉房信貸再收緊

﹡據報去槓桿蔓延，銀行信用卡業務遭窗口指導

﹡國開行力爭全年發放千億人幣轉貸款，精準支持小微企

﹡海航上半年現金儲備急降六成，或尋求政府助償到期債

﹡賈躍亭辭任ＦＦ總裁，據報將建立信託基金還債

﹡人行逆回購５連停，淨回籠６００億

﹡上月１年及５年期ＬＰＲ利率互換合約打破零成交

﹡中證監同意山石網科、熱景生物兩公司科創板ＩＰＯ註冊

﹡受益科創板，券商下半年ＩＰＯ保薦費袋入３２億人幣

﹡銀行加速布局科創板，交銀基金年末規模將達１０億元人民幣

﹡兩部門明確部分先進製造業增值稅期末留抵退稅政策

﹡被指向香港寄運管制刀具，聯邦快遞稱符合安檢程序

﹡劉鶴晤美國參議員冀在互相尊重的基礎上解決問題

﹡國內人造肉首試水，雙塔食品稱研發出素肉月餅

﹡外交部促美方停止動用國家力量無理打壓中國企業

﹡互金、網貸整治辦：Ｐ２Ｐ網貸機構全面接入徵信體系

﹡深交所表示華信國際終止上市，下周四起進入退市整理期

﹡王毅與李洙墉會面：任何國家和勢力不能阻擋中國發展



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒９％，報１０６５７﹒３１點

﹡台總統選戰風雲變幻，郭董逆襲會否引「換瑜」費思量

﹡賴清德先「叛變」後祝福，蔡英文代綠營競逐連任



《其他消息》﹡香港８月ＰＭＩ跌至４０﹒８，創逾十年半新低

﹡補選新界東被選舉主任ＤＱ，劉穎匡申選舉呈請候判

﹡政府放寬中小企融資擔保計劃，可申請半年還息不還本

﹡財務行動特別組織讚揚香港在打擊洗錢方面的努力

﹡花旗料下半年樓按市場略降溫，資產轉移無大變化

﹡深股通額度全日用６﹒２億元，陸股通連續五日淨流入；滬股通額度全日用

５０﹒８億元，陸股通淨流入近５０億

﹡全球最宜居城市墨爾本蟬聯榜首，香港排第３８名

﹡花旗表示社會事件影響信用卡業務，冀新客數目保持雙位數增長

﹡匯豐料新措施可進一步紓緩中小企營運壓力

﹡中原按揭提供峻源按揭優惠，按息最低Ｈ＋１﹒２３％



《修例風暴》﹡特首林鄭月娥於電視講話正式宣布「撤回」修例

﹡拒設獨立調查委員會，巿民入稟申覆核指特首行政失當

﹡湯家驊倡特首委任特務警察，毋須知會行會可聘非港人

﹡警方太子站拖行昏迷傷者，急症科醫生：或令傷勢惡化

﹡陳茂波稱對本港第三季經濟增長不樂觀；林鄭與不同界別人士會面，有需要

將適時公布

﹡大律師公會聲明：警方使用過分武力，法律支援被阻撓

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