《日出而作》英鎊反彈逾１％，道指漲２３７點，美兩年債息創新低

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２６３５５．４７ 升 ２３７．４５點╱０．９１％

標普５００ ２９３７．７８ 升 １．５１點╱１．０８％

納斯達克 ７７１９．２５ 升 １０９．７３點╱１．４４％

倫敦富時１００ ７３１１．２６ 升 ４３．０７點╱０．５９％

法蘭克福ＤＡＸ １２０２５．０４ 升 １１４．１８點╱０．９６％

巴黎ＣＡＣ４０ ５５３２．０７ 升 ６６．００點╱１．２１％



﹡香港時間７：４７ａｍ美元兌日圓報１０６．３４，歐元兌美元報１．１０３２



《最新資訊》﹡廣州擬設２００億人幣併購紓困基金，馳援上市民企

﹡毛孟靜３個月才撤回太遲，胡志偉：假讓步分化群眾

﹡李慧琼指構建對話平台是重要一步，經民聯冀放下對立

﹡林鄭函全體公僕感謝堅守崗位，１１時開記招

﹡３港銀減息，交銀１個月定存減至２﹒１９厘

﹡道指漲２３７點，兩年期美債息跌至２０１７年最低

﹡全球緊張局勢略緩美元及日圓受壓，英鎊反彈

﹡民行９月很大機會實施普遍降準與定向降準

﹡佩洛西歡迎撤回修例，將迅速推動《香港人權法案》

﹡特首辦撤回條例不涉及投票或辯論

﹡英國下議院通過法案阻止硬脫歐兼否決提前大選

﹡特朗普目前美國不希望與中國討論華為問題

﹡美國７月貿易逆差微跌，惟對華貿易升至６個月新高

﹡大昌微綫（００５６７）遭１銀行暫停融資供買賣石油及能源產品

﹡佐丹奴國際（００７０９）斥２６５萬美元全擁中東銷售業務

﹡佳景集團（００７０３）橫琴島項目不獲改變土地使用權

﹡信利國際（００７３２）８月營業淨額同比增１１﹒６％

﹡富道（０３８４８）斥６０００萬人幣購國投創新基金４﹒６５％股權

﹡電訊數碼（０６０３３）首次中期息６仙，電訊首科（３９９７）１仙



《國企紅籌》﹡北京建設（００９２５）以公開掛牌方式，出售三間倉庫公司所有股權

﹡熊貓電子（００５５３）中國華融售９１４萬股Ａ股，佔總股本１％

﹡阿里健康（００２４１）夥醫療機構發布天貓醫美「煥新計劃」



《神州民企》﹡恆鼎實業（０１３９３）８月原煤產量升９３％



《中國要聞》﹡李克強及時運用普遍降準和定向降準等政策工具

﹡李克強提前下達明年專項債新增額度，擴大使用範圍

﹡銀保監加強銀行保險機構案件管理工作

﹡上海市委書記李強會見郭炳聯，新地稱續加大在滬投資

