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即市新聞

05/09/2019 07:48

《日出而作》英鎊反彈逾１％，道指漲２３７點，美兩年債息創新低

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６３５５．４７　升　　２３７．４５點╱０．９１％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２９３７．７８　升　　　　１．５１點╱１．０８％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７７１９．２５　升　　１０９．７３點╱１．４４％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７３１１．２６　升　　　４３．０７點╱０．５９％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２０２５．０４　升　　１１４．１８點╱０．９６％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５５３２．０７　升　　　６６．００點╱１．２１％
　
　　　　　　﹡香港時間７：４７ａｍ美元兌日圓報１０６．３４，歐元兌美元報１．１０３２
　
　　《最新資訊》﹡廣州擬設２００億人幣併購紓困基金，馳援上市民企
　　　　　　　　﹡毛孟靜３個月才撤回太遲，胡志偉：假讓步分化群眾
　　　　　　　　﹡李慧琼指構建對話平台是重要一步，經民聯冀放下對立
　　　　　　　　﹡林鄭函全體公僕感謝堅守崗位，１１時開記招
　　　　　　　　﹡３港銀減息，交銀１個月定存減至２﹒１９厘
　　　　　　　　﹡道指漲２３７點，兩年期美債息跌至２０１７年最低
　　　　　　　　﹡全球緊張局勢略緩美元及日圓受壓，英鎊反彈
　　　　　　　　﹡民行９月很大機會實施普遍降準與定向降準
　　　　　　　　﹡佩洛西歡迎撤回修例，將迅速推動《香港人權法案》
　　　　　　　　﹡特首辦撤回條例不涉及投票或辯論
　　　　　　　　﹡英國下議院通過法案阻止硬脫歐兼否決提前大選
　　　　　　　　﹡特朗普目前美國不希望與中國討論華為問題
　　　　　　　　﹡美國７月貿易逆差微跌，惟對華貿易升至６個月新高
　　　　　　　　﹡大昌微綫（００５６７）遭１銀行暫停融資供買賣石油及能源產品
　　　　　　　　﹡佐丹奴國際（００７０９）斥２６５萬美元全擁中東銷售業務
　　　　　　　　﹡佳景集團（００７０３）橫琴島項目不獲改變土地使用權
　　　　　　　　﹡信利國際（００７３２）８月營業淨額同比增１１﹒６％
　　　　　　　　﹡富道（０３８４８）斥６０００萬人幣購國投創新基金４﹒６５％股權
　　　　　　　　﹡電訊數碼（０６０３３）首次中期息６仙，電訊首科（３９９７）１仙
　
　　《國企紅籌》﹡北京建設（００９２５）以公開掛牌方式，出售三間倉庫公司所有股權
　　　　　　　　﹡熊貓電子（００５５３）中國華融售９１４萬股Ａ股，佔總股本１％
　　　　　　　　﹡阿里健康（００２４１）夥醫療機構發布天貓醫美「煥新計劃」

　　《神州民企》﹡恆鼎實業（０１３９３）８月原煤產量升９３％
　
　　《中國要聞》﹡李克強及時運用普遍降準和定向降準等政策工具
　　　　　　　　﹡李克強提前下達明年專項債新增額度，擴大使用範圍
　　　　　　　　﹡銀保監加強銀行保險機構案件管理工作
　　　　　　　　﹡上海市委書記李強會見郭炳聯，新地稱續加大在滬投資

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