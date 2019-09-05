《盤前攻略》港股昨急升後料稍作回吐，窄幅高開後呈低走格局

《經濟通通訊社５日專訊》中國昨日公布的八月財新服務業ＰＭＩ勝預期，加上港府正式撤

回修訂逃犯條例方案，刺激中港股市造好，美股隔晚（４日）亦因此受到帶動，高開後一直保持

升勢，道指收升２３７點或０﹒９％，報２６３５５點。標指漲３１點或１﹒１％，報２９３７

點。納指揚１０２點或１﹒３％，報７９７６點。

歐洲方面，意大利歷經一個月政壇危機後，昨日宣布再度組成一個新內閣；英國下議院昨日

投票阻止首相約翰遜在沒有達成協議的情況下讓英國退出歐盟，英法德三大指數均全線向好。



＊港股夜期及ＡＤＲ窄幅下挫＊



港股夜期收報２６３８６點，跌９０點，低水１３７點。

港股ＡＤＲ比例指數跌６８點，報２６４５５點。預託證券個別發展，騰訊升０﹒２４％，

折合港元報３４２﹒０２元。匯控跌０﹒５５％，折合港元報５７﹒５８元。中移動跌

０﹒５７％，折合港元報６５﹒９７。友邦跌０﹒４１％，折合港元報７９﹒０８元。中行跌

０﹒７５％，折合港元報３﹒０２元。國壽跌０﹒４４％，折合港元報１８﹒６０元。中海油升

０﹒３１％，折合港元報１１﹒７８元。中石化升０﹒０６％，折合港元報４﹒６６元。中石油

升０﹒４７％，折合港元報３﹒９３元。



＊避險情緒高漲，二萬七遇阻＊



昨日行政長官林鄭月娥宣布正式撤回《逃犯修例》修訂，港股亦一度偷步炒上逾千點。縱使

本港政局緊張似有緩和跡象，但撤回方案仍未完全取得兩派政治立場不同的人士所支持；加上示

威者所提出的四大訴求仍未獲港府正面回應，而示威者昨日在民間記者會上表明，會繼續進行抗

爭，意味本地政局仍未完全走出困境，相信該因素會繼續影響市場氣氛。

外圍因素方面，美國總統特朗普上日警告，如果貿易談判拖延，將會在第二個任期內對北京

展現更強硬的立場，再次加劇市場對貿易戰拖累全球經濟的憂慮。另外，金價隔晚再次觸及自

２０１３年４月以來新高；兩年期美債息創兩年新低，反映市場避險情緒仍然高漲，港股上升空

間始終有限。走勢上，港股昨日一度急漲逾千點，可視為超賣後借利好消息作技術性反彈。加上

夜期及ＡＤＲ走勢偏軟，而有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報２６５５４點，僅升５２

點或０﹒２０％，預料港股今日走勢較為疲弱，跟隨外圍窄幅高開後呈低走格局，短線暫以

２６０００點作支持，２７０００點遇阻。（ｔｔ）

