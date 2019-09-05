《國金與投資－曾廣標》把握邁向和解的機遇

《國金與投資》林鄭近期「好黑妹」，想辭職亦不敢提出，公開道歉也得不到諒解，聲望跌

至回歸以來各任特首都從來未見過的低點，不僅反對派喊打要她下台，就連不少建制人士，也無

意再撐她，頂多認為現時她下台只會添亂。



在股票市場，有人統計她近月每次出來講話都會令跌市加劇，但周三（４日）她未開金口只

是傳言便帶動港股大升，當願意正式撤回修例的電視講話發表之後，連帶歐美股市亦回升，美國

財經頻道ＣＮＢＣ把升市歸功於她同意「撤回」，使香港緊張局勢有所緩和。



＊讓步與改革令局勢初見緩和＊



反對派提出的五大訴求她只是同意了撤回逃犯移交條例修訂這一項，其他四項則未能贊同，

這當然不能滿足廣大示威者們的要求，然而，願意認真面對訴求已是一個好的開始。



她還提出了四項行動，包括擴大監警會和引入外國專家協助調查，她和其他高官會落區聽取

訴求以及成立一個研究香港深層次矛盾的專家小組，這些都算是釋出了善意，有利更多溫和反對

派民眾暫時不再支持極端分子的破壞行為。



＊勿再鼓勵玉石俱焚式破壞＊



香港經濟正在走向衰退，整個城市步向衰落，各方確實需要暫時停下來想一想，而不是再鼓

勵進行一些玉石俱焚的非理性破壞，而林鄭也算是選對了時機。早幾日，她的私下講話流出，使

人們感到誰人現時做特首都很困難，但她在公開解釋時仍然堅持要有承擔，使一些人覺得她不是

明知錯誤也不願改變的人，只是一時之間未能有好的對策。



＊一子錯可以全盤皆輸＊



在中美貿易戰開始後還強行推修訂逃犯條例，反映出她缺乏國際視野，使西方敵對勢力對香

港「有位可入」，結果釀成回歸２２年以來最大的暴力抗爭，受傷及被捕的人數不斷上升，而勇

武分子也採取了更激烈的手段，香港的街戰經常成為國際傳媒的頭條新聞。暴力對抗的鏡頭，使

中外旅客大多不再來香港了。區內旅遊中心的地位進一步讓給曼谷，會議展覽中心的地位讓給了

新加坡。深圳也準備成為大灣區的模範，就連金融中心的地位也由於各大企業不再來上市而岌岌

可危。



＊堅守兩制才符合各方利益＊



然而，當一些極端的行動走到過頭，特別是想接連癱瘓香港機場的運作，也損害到各方的利

益，而反對派頭目向美國政客說項制裁香港，也難以被在港外國商界所接受。事實上，若暴力行

動逼使香港由「兩制」變成「一制」，則與香港存在利益關係的所有人都會變成輸家。因此，近

期形勢實質上已有所改變，各方希望緩和。



＊形勢有變林鄭能及時讓步＊



在暴力抗爭和鎮壓都升級之際，加上法庭發出一些禁制令使更多人認識到法律上的禁區，上

街的民眾實際上已大為減少，堅持暴力抗爭的人數頂多只剩下數千人，而被拘捕的人數已累積到

過千人，雖然支持訴求的仍有很多，但更多人看到，只是歸咎於警方濫施暴力是不符合事實的，

希望冷靜下來的意願實際上已逐漸變成主流。



９月初的三罷雷聲大雨點小，已有要暫時見好要收的勢頭，林鄭在這個時候作出讓步也變得

及時，而股市即時大升，也反映出各方利益都想看到局勢能夠緩和下來。儘管恆指即日升一千點

主要只是夾淡倉，但也反映出港股已過分低殘，只要有些好消息，便足以來一次大型反彈。



＊其他訴求有可能實現嗎？＊



當然，五大訴求只是接納了一項，未足以解決民間的種種不滿，但政府開始作出讓步，則各

方也可冷靜地探討其他訴求的可行性。我想，成立獨立調查委員會調查整場風波的前因後果，宜

在展開對話才考慮也不遲，特赦動亂中的違法人士，也宜待法庭有判決之後才定奪，而所謂是否

暴動，還得由法庭裁決。



＊雙普選的實現要先恢復互信＊



至於雙普選，則反映出「一國」的現實不是特區政府可以單方面回應的，而越是挑戰中央的

主權，則港人的選舉權利將越會受到限制，這是泛民必需明白的，而越是在選舉權方面採取高壓

，也只會令更多青年人走向與內地分離及讓外國敵對勢力加以利用，這是中央應該細想的。創造

條件恢復互信十分重要！



＊宜把焦點回到解決深層次矛盾＊



香港的問題仍是千頭萬緒，暫時只能望林鄭今次讓步可以帶來一些積極的成果，及早停止暴

力對抗，把注意力回到一些累積多年的深層次矛盾上，包括住屋問題，貧富懸殊問題，年青一代

的前途問題等等，這些都需要一個更進取更有作為的特區政府。《資深評論員 曾廣標》

