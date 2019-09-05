《行內行外－梁崇讓》「火」「少」的人為災禍

《行內行外》筆者執筆時是８月３１日晚上，又是一個驚心動魄的周末之夜，從電視畫面所

見，又是警方和激烈示威者對峙的場面，而今次衝突尤為激烈，示威者投擲汽油彈和在馬路上放

火，警方多次施放催淚彈和動用了水炮車，並進入地鐵站範圍拉人。筆者生活在香港幾十年，真

不敢相信自己的眼睛，在香港銅鑼灣、灣仔、地鐵等地方出現如此激烈打鬥的情景，情況有如拍

警匪戰。以往周末的假期，遊人熙來攘往的消閒娛樂之地，今已變成警察和示威者的戰場。自６

月初至今，逃犯條例事件沒有一點絲毫緩和的跡象，反之暴力衝突不斷升級，也表明敵我矛盾在

加深，撕裂越大，修補越難，怎不叫筆者的心情沉重！



＊「攬炒」想法來自怨氣＊



廣東俚語中的「炒」字，是一個較負面的形容詞，「炒魷」是被老板辭退，「炒散」是指除

了正職外，還有其他副業的工作。而「炒散」較好聽的意思便是做兼職，當大家玩鋤大Ｄ「撲克

牌」時，最慘就是被「炒」，被炒可以是「雙炒」、「三炒」、「四炒」、「五炒」，當然最傷

是「五炒」了，在籃球比賽，投籃不中便是「炒粉」，最為無趣。至於在香港金融市場，有些職

業投資者被稱為「炒家」，在投資市場中，投資者最忌「炒燶」和「濫炒」，「濫炒」即是沒節

制胡亂地炒賣股票，其結果大多都是輸掉金錢離場。



今時今日大部分香港市民最怕聽到的一個名詞便是「攬炒」了，「攬炒」有玉石俱焚之意，

「攬炒」有人說是源自「被人害得這麼慘，有攬住同歸於盡的心態。」或是「本來乜都無，推倒

重來或許有機會翻身。」人有「攬炒」的想法多是來自一股怨氣，這種心理現象是否正常？那就

由心理學家分析了！



＊結業浪潮已開始殺埋身＊



筆者認為如「攬炒」的風氣蔓延整個社會，社會將出現很多不幸事件，也必影響社會的經濟

和發展，市民的生活水平只會倒退，兩個多月來的動亂，香港已浮現種種不利的現象。從資料顯

示，香港現時最先受打擊的幾個行業是：旅遊業、酒店業、零售業和餐飲業等，行內人士稱生意

平均急跌三至七成，公司結業浪潮已開始殺埋身。有公司結業自然有人失業，而未結業的公司，

為了減低經營成本，也會向公司員工開刀「炒魷」。



情況發展下去，結業或沒法捱下去的公司只會越來越多，已經出現的酒樓倒閉個案，有酒樓

員工連遣散費都收不到，這就是「攬炒」的結果。這必導致全港失業率急速上升，在骨牌效應下

，各階層的市民皆無可避免受影響，筆者擔心生活已捉襟見肘的市民，日後的生活會變得更加困

苦，但相對來說，富裕階層的生活質素影響應不會太大，甚至還可繼續享受悠閒生活，最苦惱的

是餐搵餐食，餐餐清的貧苦大眾，一旦被「炒」，失業後真的是手停口停。



＊中小企離場後乏力回戰＊



在「攬炒」下令到香港經濟不景氣，工人失業後想「炒散」也不容易了，學歷不太高的年青

人，也是人浮於事，失業率必高企；至於企業經營，大公司還可憑實力撐下去，中小企業是否能

捱得過去就難說了。但個人或私人中小企業一定是最先被淘汰的，因此最終的受益人，仍是有特

權的企業或大財團，這便是示威者想得到的「攬炒」結果嗎？



就以金融服務業為例，本已受到有關當局近年的不斷打壓，加上中美貿易戰和香港社會的不

穩定，除了有資金撤離市場，近年已有多間本土小型證券公司結業，近期結業數字更有所增加，

而金融業大財團最直接的方法就是裁減員工縮皮，只要商機重臨之日，必再可大張旗鼓發展，但

已結業的中小企業離開市場後，就算商機重臨也乏力回戰，有特權的港交所（００３８８）則不

同了，相信除了短期業績有所影響外，長遠來說，一定倒不下來的，但本土業界呢？從沒有人關

注？



＊無端被「攬炒」，向誰索償？＊



後記：筆者一直認為「政經分不開」，金融證券業，由於受有關當局多方政策的不斷打壓，

中小企業和靠佣金的從業員生存困難，就算散戶連想「炒」的機會也沒有了，只是投訴無門，至

於逃犯條例是否引致匯豐（００００５）數名高層離任，國泰航空（００２９３）和機管局連炒

數位員工的導火線？至今公眾只能猜測而無法知道內情真相，企業是否為了經營壓力而被逼犧牲

員工呢？木宰羊！坦白說，如被炒或離職人士真的涉及這次風波，正所謂食得鹹魚抵得渴，行得

出來便預要還！可是今次「攬炒」未必能炒起政府和想炒起的人和事，但最無辜和不幸的還是今

次因「攬炒」而被逼結業的企業和失業的基層大眾，到時真是有冤無路訴，也不知向誰索償呢？

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

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