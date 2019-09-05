《投資觀點－施宏毅》全球房地產３個收租王，創造被動收入之選

《投資觀點》上次跟大家比較過全球的房地產市場，以ＧＤＰ和價格收入佔比篩選出最穩最

平的三個城市。今次以收租的角度，分析當中最值得長線持有的城市。因為各國的稅制不同，所

以我們以收益率減去當地國家的稅率，計算出淨回報率！加上分析各國的投資風險，希望幫助投

資者揀選適合自己的投資方向。

在增長速度最高的亞洲地區，泰國、馬來西亞、越南為最高淨回報率的地區，分別為

３﹒８３％、３﹒２％、３﹒０５％。當中的租金回報率和稅率是假設了每月１５００（美元

．下同）的租金，以及減去當地政府免稅額，如差餉和修葺折舊。因為國與國之間的稅制不同，

有的是累進稅率，租金的絕對值高低會影響稅收的安排。因此，以劃一和中位的租金，便能比較

城市的回報表現。

當談論到租金收入，便會想起會否出現租霸問題！找尋這些亞洲地區２０１８年的收入中位

數１１１３２元，在三個國家當中，馬來西亞為最高以及高於平均水平為１１２３８元。其餘兩

個國家都是低於平均水平，馬來西亞收租的穩健性最高。

馬來西亞為多元化社會，當地人民會華語、廣東話、馬拉話。以收租的角度來說，容易溝通

是很重要的。但當中涉及政策風險，２０１８年，馬哈迪重新上任，本身是「威權統治者」，過

去涉濫用「國安法令」、扣留數百名異議份子，以及箝制言論自由等黑歷史。若然政策不穩，會

打擊當地經濟，或者是有更多的居民移民。

泰國也有相同的風險。泰國經常出現旅遊警示，在今年３月９至１０日，南部博多侖及沙敦

府多處發生炸彈爆炸。泰國尤其是曼谷是旅客中心區，恐怖襲擊會導致旅客減少，不利好當地鄰

近地方的經濟，當然收租的風險亦會相繼提升。

最後，越南為ＧＤＰ高增長的地區，但是海外投資在胡志明市多於河內，讀者應自行分析兩

地的投資價值。另一方面，泰國、馬來西亞為永久業權，越南只有５０年的租賃業權，可續約一

次。以一代人的投資角度角度是足夠，若然是希望把物業留給後代，需要注意當中的政策風險。

《「我要做股神」專頁創辦人 施宏毅》

