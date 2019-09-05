【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社５日專訊》藍籌股就派發股息陸續「除淨」，中石化（００３８６）及申洲

國際（０２３１３）分別派中期息１２分人幣及０﹒９港元，均將於明天（６日）除淨。

收息房託股方面，富豪產業信託（０１８８１）派息６﹒８港仙，亦於明天除息。而陽光房

地產基金（００４３５）昨日公布年度業績，未期分派１４﹒１港仙，將於本月１９日除淨。

上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過

戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股價因而波幅加大，投資

應加以留意。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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五龍電動車（００７２９）二十合一 ０５╱０９ － －

中國天弓（００４２８） 一供二， １６╱０９ １８╱９－２４╱９ ２２╱１０

供股價２８仙

江南集團（０１３６６） 二供一， １９╱０９ ２３╱９－２６╱９ ２４╱１０

供股價２８仙

標準資源（０００９１） 五股送一份 ２３╱０９ ２５╱９－３０╱９ １７╱１０

２０２０年認股證

上實控股（００３６３） 每股獲派一股 ２３╱０９ ２５╱９－２６╱９ －

上實城開（００５６３）

農林低碳（０１０６９） 四十合一 ０２╱１０ － －

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註：以各公司最新公布為準



表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股（編號） 派息 除淨日期

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中石化 （００３８６） 中期息１２分人幣 ０６╱０９

申洲國際（０２３１３） 中期息０﹒９元 ０６╱０９

友邦保險（０１２９９） 中期息３３﹒３仙 ０９╱０９

中華煤氣（００００３） 中期息１２仙 １０╱０９

恆隆地產（００１０１） 中期息１７仙 １０╱０９

瑞聲科技（０２０１８） 中期息４０仙 １１╱０９

中海油 （００８８３） 中期息３３仙 １２╱０９

中生製藥（０１１７７） 第二次中期息２仙 １２╱０９

碧桂園 （０２００７） 中期息２２﹒８７分人幣，可以股代息 １２╱０９

中信股份（００２６７） 中期息１８仙 １３╱０９

中石油 （００８５７） 中期息６﹒９８８分人幣 １６╱０９

特別股息０﹒７７７分人幣 １６╱０９

恆安國際（０１０４４） 中期息１元人幣 １６╱０９

中海外 （００６８８） 中期息４５仙 １７╱０９

中銀香港（０２３８８） 中期息５４﹒５仙 １７╱０９

銀河娛樂（０００２７） 特別股息４６仙 ２４╱０９

華潤置地（０１１０９） 中期息１４﹒４仙 ２５╱０９

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（ｅｃ）

