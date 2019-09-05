《專家之言－李偉傑》港股二萬七短期受阻，企穩與否需好消息配合

《專家之言》中美貿易摩擦暫時仍未見任何解決方法，美國多次提出要求中國停止盜竊美國

知識產權、停止強迫美國企業進行技術轉讓、停止對市場進行傾銷及大力補貼中國國營企業，總

之要中國多方面改變對外銷售等政策。雙方商討已超過一年時間，估計能通過協議的早已通過。

同一時間，相信中國方面忌諱美國總統特朗普在達成條件後，再次苛求更多，以及在執行觀察中

方防止知識產權及技術轉讓時，將有機會觸及敏感層面。現時估計，中美將一邊增加關稅，一邊

進行貿易會談，只要雙方繼續進行貿易會談，亦可降低大市悲觀想法。何時達成協議？估計比較

大機會在今年年尾時間，特朗普為提早爭選票支持而加快達成貿易協議。當然，假若年尾仍未達

成協議的話，相信要等待明年美國總統競選過後，才有機會再作談判。



＊冀年底中美達成貿易協議＊



雖然中美貿易摩擦有機會令中國經濟下行壓力加大，但見中央早前推出改革貸款市場報價利

率機制，發展方向將貸款利率市場化，增強貨幣政策存到效率，藉此降低中小企業借貸成本，加

上國務院亦引發《關於加快發展流通促進商業消費的意見》，估計在致力谷內需行業，以應對貿

易摩擦帶來的壓力。而國務院重點措施包括逐步放寬或取消汽車限購措施、拓展出口產品內銷渠

道、支持綠色智能商品以舊換新、開設深夜營業專區等刺激零售措施，其他行業例如科技、醫療

及教育亦有不同重點措施支持。不過，較容易推進執行到位的相信在零售市場上，加上零售類股

份中期業績表現亦較為突出，使投資者持貨信心及耐性亦可增強。



＊內地零售股中期業績突出＊



恆生指數短期阻力位在２７０００點水平，相信要耐心等待出現較好消息出現才能成功企穩

該位置，當然本港問題能解決的話，亦能幫助港股多一把，下方支持位置在２５０００點水平。

《財經評論員 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股

上市申請擁有財務權益）

