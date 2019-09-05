【交易混亂】期指破天荒停市，相關輪證牛熊證買賣差價明顯擴闊

《經濟通通訊社記者謝紹銘５日報道》港股昨日大升近千點後，港交所（００３８８）衍生

產品市場今日卻罕有地迎來「死機災難」，期指、期權市場於早上陷於半停頓的狀態，不少散戶

未能成功進行買賣。由於午後港交所仍未解決技術性問題，其後更於下午２時宣布暫停期指及期

權的買賣，但投資者仍可進行牛熊證及窩輪的交易。



＊翁世權：期指停市乏參考指標，窩輪牛熊證交投意欲減＊



由於期指及期權暫停交易，窩輪及牛熊證無法以期指作參考，瑞萬通博上市產品銷售主管翁

世權接受《經濟通通訊社》訪問時表示，部分券商沒有就恆指窩輪及牛熊證向投資者開價，但投

資者仍然可以向券商要求報價。雖然買賣差價會比較大，但只是較平時擴闊約兩至三格。他又指

，由於恆指牛熊證對恆指期貨的敏感度較高，當期指跳動十點或以上，相關牛熊證亦會相應跳動

一格，但當期指停止買賣，恆指牛熊證只有跟隨恆指現貨跳動報價。

所有牛熊證今日全日成交僅１５﹒２５億元，而所有衍生權證成交只有３２﹒８５億元，遠

低於昨日的９１﹒３３億元及９１﹒２３億元。翁世權解釋，由於期指未能作為窩輪及牛熊證的

有效指標，故即使有投資者掛出賣盤，亦難有炒家承接，因而令窩輪、牛熊證產品交投大大縮減

。另外，期指午後以至夜市的交易時段亦相繼停止，對持有恆指期貨的投資者風險必然會較大。

至於被問到有沒有客戶因為衍生產品交易系統出現連接問題而提出索償，他笑言，公司客戶相當

理性，早已明確知悉是港交所系統出現連接問題，沒有向公司提出賠償。



＊黃麗幗：恆指窩輪牛熊證無法對沖，部分輪商未能報價＊



海通國際投資策略副總裁黃麗幗則表示，由早市開始，期貨買賣系統已經出現問題，令投資

者未能成功落盤，在缺乏相關參考指標的情況下，恆指窩輪牛熊證均無法對沖，部分輪商未能報

價，即使個別發行商會向投資者提供報價，但買賣差價會較平常差價僅一至兩格明顯擴闊。午市

期間，牛熊證及窩輪仍然可以進行成交，惟期指暫停交易後，對短線投資者影響會較大。

黃麗幗又指，牛熊證的換股比率大約是１００００兌１，即期指每跳動１０點，相關牛熊證

亦會跳動一格，而當期指被叫停交易，相關衍生產品會轉為跟隨恆指變動。由於港交所暫停所有

期貨交易，加上近期市況波動，好友淡友對於今日未能平倉感到焦慮，而午後恆指更一度跌逾二

百點，她指，暫時未有投資者因而向該行提出索償。

