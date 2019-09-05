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05/09/2019 09:21

港股上日急升今早靠穩，低開１０點報２６５１２，國指升２０點

　　《經濟通通訊社５日專訊》港股上日急升９９５點或３﹒９％，特首林鄭月娥昨日傍晚一如
市場傳出正式公布撤回修訂逃犯條例。港股急升後今早靠穩，低開１０點報２６５１２，國指升
２０點報１０３０８。美國隔晚高開後一直保持升勢，道指收報２６３５５點，上漲２３７點或
０﹒９％，亦支持港股今早未見大幅回吐。
　　重磅股中，騰訊（００７００）開升１﹒１１％，報３４５元；中移動（００９４１）跌
０﹒１５％，報６６﹒２５元；匯控（００００５）軟０﹒３５％，報５７﹒７元；港交所
（００３８８）跌０﹒１６％，報２４７﹒６元；友邦（０１２９９）跌０﹒５％，報７９元；
建行（００９３９）升０﹒３４％報５﹒９１元；工行（０１３９８）跌０﹒３９％，報
５﹒０５元；國壽（０２６２８）跌０﹒３２％，報１８﹒６２元；中國平安（０２３１８）跌
０﹒２７％，報９１﹒９５元１
　　上日急升的地產股及收租股，今早普遍回吐，九龍倉置業（０１９９７）跌２﹒０５％，報
４５﹒３５元，為跌幅最大恆指成分股；太古地產（０１９７２）跌１﹒４８％，報２６﹒６元
；長實集團（０１１１３）軟０﹒４５％，報５５﹒９５元；恆基地產（０００１２）微跌
０﹒１３％，報３８﹒６５元；新地（０００１６）跌１﹒０１％，報１１７﹒３元；新世界
（０００１７）則升１﹒３２％，報１０﹒７４元；信和置業（０００８３）揚１﹒２％，報
１１﹒７８元。
　　出口股受捧，創科實業（００６６９）開升３﹒１７％，報５８﹒５５元，為升幅最大恆指
成分股；申洲（０２３１３）漲１﹒９１％，報１１１﹒８元。（ｅｃ）

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