《盤後部署》本港政局未完全明朗，港股支持暫看２５５００

《經濟通通訊社５日專訊》隔晚外圍股市上升，港股今早略為低開１０點報２６５１２點。

隨後中國商務部宣布，中美雙方落實下月初舉行會面，加上國務院常務會議釋出加碼寬鬆貨幣政

策的訊號，刺激大市迅速倒升，一度高見２６６９７漲１７４點。不過，其後港交所（００３８

８）旗下衍生產品市場的電子交易系統（ＨＫＡＴＳ）出現連接問題，拖累恆指升幅收窄，及至

午後再現同樣情況，衍生產品市場暫停交易，恆指亦見倒跌，一度挫２４０點，低見２６２８３

，惟尾市跌幅顯著收窄，最終恆指僅輕跌７點或０﹒０３％，報２６５１５點，主板成交８３１

﹒５９億元，按日減少２８﹒５％。國企指數跑贏大市，收１０３８４，升０﹒９３％或升９５

點。

內地Ａ股造好，上證綜合指數一度重上３０００點大關，收市則得而復失，報２９８５點，

升２８點或０﹒９６％。深證成分指數報９７８３點，升８３﹒１８點或０﹒８６％，兩市全日

成交逾７９７５億元人民幣，按日大升３１％。



＊摩通料聯儲局年內或減息三次，人民銀行月內降準機會增＊



美國聯儲局發表俗稱「褐皮書」的地區經濟報告，指美國經濟近數周保持溫和增長勢頭，

惟製造業表現欠佳，消費開支則表現參差。又稱，中美貿易戰陰影籠罩美國商界，影響部分企業

的投資決定。

聯儲局前主席格林斯潘再為美國減息撐腰，他接受ＣＮＢＣ訪問時表示，負利率很快會擴散

至美國，這只是時間問題。而摩通首席美國經濟學家費羅利（Ｍｉｃｈａｅｌ Ｆｅｒｏｌｉ）

則指出，考慮到貿易緊張局勢未停、環球經濟增長預測下調，以及美元持續走強，預料聯儲局今

年減息力度會較早前預期的大，估計局方會在今年餘下的三次會議上，全面減息，每次幅度為０

﹒２５厘。而根據彭博的利率期貨顯示，本月減息０﹒２５厘的機會跌至近７６％，減息０﹒５

厘的機會則升至逾２４％。

反觀中國，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，會議表示，堅持實施穩健貨幣政策

並適時預調微調，落實降低實際利率水平措施，及時運用普遍降準和定向降準等工具，加大對實

體經濟支持力度。參考過往經驗，國務院上一次釋出類近訊號為去年１２月，當時一個月內則實

施全面降準。市場普遍認為，人民銀行月內將會降準。



＊港股上升幅度不大，２５５００點有支持＊



蘋果公司將於美國時間下周二（１０日）舉行發表會，估計一眾手機設備股會前持續有炒作

，惟對大市刺激作用有限。本地地產及收租股經歷上日（４日）集體大幅抽升後，今日幾近全面

回吐，目前相關股份後市走勢仍要分別視乎市場對發展商推盤的反應，以及本地零售市道復蘇的

空間。特首林鄭月娥昨日宣布正式動議徹回逃犯修例方案，惟民主派及坊間均表示「不收貨」，

強調「五大訴求，缺一不可」，而昨晚部分地區亦見繼續有抗爭活動，可見事件仍未完全解決。

雖然本地政局仍不明朗，但暫未見惡化跡象。臨近周末，不排除投資者明日將會進一步套利

。目前保力加通道頂部及中軸上行幅度並不明顯，相信大升再攀升空間有限，料２６７００－２

６８００仍見阻力，下方支持位宜看近一周低位，約２５５００水平。

