【貿易開戰】美中貿易戰令企業撒資，美企赴大馬投資急增

《經濟通通訊社５日專訊》馬來西亞政府表示，上半年批准５６﹒２億美元來自美國的投資

，遠高於去年同期的１﹒１３億美元，顯示在美中貿易戰中企業開始將部分生產業務從中國撒出

。

分析師認為，越南及馬來西亞可能是最大的受益者，不過印度亦設法吸引蘋果、台灣鴻海及

緯創等企業。

包括英特爾、戴爾及Ｏｎ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ等美企已在馬來西亞設廠，同時數

據亦顯示，美國在馬來西亞服務業的投資亦從去年同期的４２３０萬馬幣激增至１１５﹒２億馬

幣。（ｍｎ）

