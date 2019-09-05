《經濟通通訊社５日專訊》馬來西亞政府表示，上半年批准５６﹒２億美元來自美國的投資
，遠高於去年同期的１﹒１３億美元，顯示在美中貿易戰中企業開始將部分生產業務從中國撒出
。
分析師認為，越南及馬來西亞可能是最大的受益者，不過印度亦設法吸引蘋果、台灣鴻海及
緯創等企業。
包括英特爾、戴爾及Ｏｎ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ等美企已在馬來西亞設廠，同時數
據亦顯示，美國在馬來西亞服務業的投資亦從去年同期的４２３０萬馬幣激增至１１５﹒２億馬
幣。（ｍｎ）
05/09/2019 11:49
【貿易開戰】美中貿易戰令企業撒資，美企赴大馬投資急增
《經濟通通訊社５日專訊》馬來西亞政府表示，上半年批准５６﹒２億美元來自美國的投資
，遠高於去年同期的１﹒１３億美元，顯示在美中貿易戰中企業開始將部分生產業務從中國撒出
。
分析師認為，越南及馬來西亞可能是最大的受益者，不過印度亦設法吸引蘋果、台灣鴻海及
緯創等企業。
包括英特爾、戴爾及Ｏｎ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ等美企已在馬來西亞設廠，同時數
據亦顯示，美國在馬來西亞服務業的投資亦從去年同期的４２３０萬馬幣激增至１１５﹒２億馬
幣。（ｍｎ）
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