《台股攻略－馮偉明》國際氣氛轉樂觀，台股今日升近百點

《台股攻略》台股今日（５日）升９９﹒６２點，收１０７５６﹒９３點，一舉收復季線及

半年線，成交值為新台幣１５３７﹒３９億元。

受美股刺激以及中美貿易談判明朗化，台股今日向好，台積電、鴻海及大立光等蘋概三王，

台塑四寶及金融股均有表現，ＰＣＢ族群升勢凌厲，帶動大市一度升過百點。台積電今日升

２﹒１４％，收新台幣２６３元；大立光升１﹒２６％，收新台幣４０３０元；鴻海升

０﹒８１％，收新台幣７４﹒９元。ＰＣＢ族群方面，華通強攻漲停新台幣３６﹒６元；燿華站

上漲停價新台幣３５﹒５元；欣興升超過８％，高技升超過７％，台光電、育富、先豐及聯茂均

升超過２％。記憶體族群方面，南亞科領軍走揚，升超過５％，華邦電、威剛及宇瞻也站穩盤上

。台塑四寶今日強彈，台化升超過２％，南亞及台塑也升超過１％，台塑化同樣收紅。金融股普

遍收高，國泰金升１﹒３８％，收新台幣４０﹒５元；富邦金升１﹒１５％，收新台幣

４３﹒９５元；兆豐金升０﹒３５％，收新台幣２８﹒５５元。

台股格局趨穩，投資者操作上可留意具業績題材及法人加碼股，惟中美貿易談判仍有不確定

性，投資者不宜高追。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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