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05/09/2019 09:30

《談國論企－黎偉成》我淺看撤例難解亂港反中衝擊

　　《談國論企》我一直少談政和壓倒性的論經，但今天卻談政，特別是淺談香港之局。
　　此從香港特別行政區行政長官林鄭月娥於２０１９年９月４日宣布正式撤銷《逃犯條例》修
訂方案看，我仍然慎看香港短中線後向，因（一）香港的動亂已經變質，即由２０１９年６月初
的反修例，演變成為今天的社會的訴求多的是，最重要的是有若干別有用心者挑起甚至組織暴亂
，在國務院港澳辦對相關行動定性是「少數暴徒目的是搞亂香港、癱瘓特區政府奪取管治權，將
香港變成獨立或半獨立政治實體」，強調「當前壓倒一切最重要、最逼切的仍是止暴制亂、恢復
秩序」。願望好，難度超高，故撤例是一個好做法，但距離解決問題目標甚遠，理由「亂港」者
的「大台」，乃劍指「中國」，實為一大患。
　　尤其是我從電視即時播映的直接資料，所思所想是不求價值的「亂港」，以達「消滅」中國
之惡夢。中國不少對香港特局政府所意見，顯示「大台」，乃受美國「顏色力量」組織甚至美國
政支持，此說顯然不虛，乃因歐美仍有頗不少劣者之標。
　　同樣重要的是（二）香港的動亂幾達三個月，迅速產生的惡果，不僅是（Ｉ）以旅遊、零售
、飲食以至金融為主的百業，匆匆蕭條，裁員如潮，所建成的「失業大軍」，使本來已是疲弱的
以消費為主的內需，更為疲弱，實體經濟有步入負增長甚至衰退深壓，而樓價、租金仍然相當昂
貴會大大打擊百業之待興力量。此當難解社會上的怨氣。
　　（ＩＩ）即使短期或能以十分妄想式的「和理非」的平亂？也是元氣大傷，要休生養息，需
要多時才有可能使國際對香港這個國際城市回復信心。
　　但（三）每一個人和每一個組織，都有自我的目標，和不同時段的訴求，歷史上沒有甚麼絕
對的「堅持」，如台灣之陳水扁曾是「千湖島事件」闖將，「堅持」民主，成為「台灣之子」，
到當選為台灣最高領導人卻忘記「堅持」，貪到幾乎「吃掉」台，至今仍為「台灣首富」。要搞
民主，要看目標，及其產生的極長遠的良性政治目標和效益，而非選出光叫口號者。
　　香港在１９９７年回歸前的殖民地管治和教育，使港人對國家觀念和愛國之心相當淡薄，甚
至對不同政治體制的祖國產生「抗拒感」，但中國人還是中國人，在歐美等為主的外國人當然是
港人為中國人，任何港人都難以擺脫此「困」。
　　重要的是：「人望高處」，任何人都希望自己所居之地現在和將來不斷繁榮，此才可以使自
己有「安」之望。有安，才穩，才漸促經濟？榮，有誰願意所謂「攬炒」而「大家死」之象？誰
最終「得益」，乃美國「始作甬」惡思劣行之所效。抗美！
　　當然我亟望各方慎思、慎行。此為我快到「人生七十古來稀」之「長者」厚願。
《資深財經評論員　黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

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