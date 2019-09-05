《中資異動》憧憬人行降準Ａ股急漲，華泰升近６％，信証揚約５％

《經濟通通訊社５日專訊》華泰六八八六（０６８８６）Ｈ股現價升５﹒９６％，報

１２﹒８元，盤中高見１３﹒２元，破五十天（約１２﹒３７４元）、百天（約１２﹒６９９元

）及２５０天線（約１２﹒９０３元），創一個月新高，暫升幅最大國指股；成交約３５３萬股

，涉資４４９７萬元。

Ａ股（滬：６０１６８８）現價２０﹒５２元人民幣，升３﹒９５％，成交１０﹒２０億元

人民幣，涉及４９８３萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價７７﹒９５％。

中央電視台報道稱，中國國務院總理李克強主持會議，要求落實降低實際利率水平措施，及

時運用「普遍降準」和「定向降準」等政策工具，引導金融機構將資金更多用於普惠金融，加大

金融對實體經濟支持力度。

央視亦指，會議表示當前外部環境更趨複雜嚴峻，國內經濟下行壓力加大。由於與美國的貿

易戰帶來的風險增加，牛津經濟研究院、美銀美林和彭博經濟研究在周二（３日）全部將對

２０２０年中國國內生產毛額增速預估下調至６％以下。

現時，恆生指數報２６５０７，跌１６點或跌０﹒０６％，主板成交９２﹒２５億元。國企

指數報１０３９０，升１０２點或升０﹒９９％。

上證綜指報２９８４，升２７點或升０﹒９３％，成交５３９﹒６５億元人民幣。

深成指報９７７５，升７４點或升０﹒７７％，成交６５９﹒４０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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廣發証券（０１７７６） ８﹒６８元 升２﹒４８％

國泰君安（０２６１１） １２﹒１６元 升３﹒５８％

東方證券（０３９５８） ４﹒９８元 升１﹒４３％

中信証券（０６０３０） １５﹒５６元 升４﹒８５％

中信建投（０６０６６） ６﹒０９元 升５﹒００％



招商證券（０６０９９） ９﹒２４元 升３﹒５９％

光大證券（０６１７８） ６﹒３０元 升２﹒４４％

海通證券（０６８３７） ８﹒５２元 升５﹒３２％

中國銀河（０６８８１） ４﹒１４元 升４﹒０２％

華泰證券（０６８８６） １２﹒８０元 升５﹒９６％

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（ｊｔ）

