《中資異動》憧憬降準內房股受捧，佳兆業漲近４％，奧園升約３％

《經濟通通訊社５日專訊》佳兆業（０１６３８）現漲３﹒６８％，報３﹒１元，盤中高見

３﹒１４元，創逾一個月高位；成交約６５６萬股，涉資２０２６萬元。

國務院總理李克強上日主持召開國務院常務會議，釋放穩增長政策加碼信號，指出堅持實施

穩健貨幣政策並適時預調微調，加快落實降低實際利率水平的措施，及時運用「普遍降準」和「

定向降準」等政策工具，引導金融機構完善考核激勵機制，將資金更多用於普惠金融，加大金融

對實體經濟特別是小微企業的支持力度。

另外，受中美第十三輪談判十月初舉行，中美氣氛好轉利好，離岸人民幣兌美元今日曾漲逾

２００點子或０﹒２１％，報７﹒１３２３。

內房普遍向上，萬科（０２２０２）走高３﹒８％，報２８﹒７元；奧園（０３８８３）漲

２﹒９５％，報９﹒７８元；融創（０１９１８）升３﹒０７％，報３３﹒５５元。

恆生指數現報２６５５８，升３５點或０﹒１３％，主板成交１２３﹒２７億元。國企指數

報１０４１４，升１２６點或１﹒２３％。

上證綜指報２９９１，升３３點或１﹒１４％，成交７６１﹒８４億元人民幣。深成指報

９７９７，升９７點或１﹒０１％，成交９４６﹒０９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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佳兆業集團（０１６３８） ３﹒１０元 升３﹒６８％

萬科企業 （０２２０２） ２８﹒７０元 升３﹒８０％

中國奧園 （０３８８３） ９﹒７８元 升２﹒９５％

融創中國 （０１９１８） ３３﹒５５元 升３﹒０７％

華潤置地 （０１１０９） ３３﹒７５元 升２﹒９０％



中國金茂 （００８１７） ４﹒７１元 升２﹒８４％

龍光地產 （０３３８０） １１﹒４８元 升２﹒５０％

中國恆大 （０３３３３） １７﹒３６元 升２﹒４８％

世茂房地產（００８１３） ２３﹒１５元 升１﹒９８％

富力地產 （０２７７７） １３﹒１２元 升１﹒５５％



碧桂園 （０２００７） １０﹒５８元 升１﹒７３％

合景泰富 （０１８１３） ７﹒２０元 升１﹒６９％

新城發展 （０１０３０） ６﹒３９元 升１﹒７５％

雅居樂 （０３３８３） ９﹒８６元 升１﹒４４％

中海外 （００６８８） ２６﹒０５元 升１﹒５６％



融信中國 （０３３０１） ９﹒６６元 升１﹒２６％

瑞安房地產（００２７２） １﹒６４元 升１﹒２３％

越秀地產 （００１２３） １﹒７４元 升１﹒１６％

合生創展 （００７５４） ７﹒９０元 跌０﹒６３％

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（ａｌ）

