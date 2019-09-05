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05/09/2019 15:48

【貿易開戰】商務部：中方沒有撤回在ＷＴＯ對美訴訟的考慮

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》針對美國對３０００億美元中國輸美產品加
徵關稅，中國日前向ＷＴＯ提起訴訟。中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會表示，中方沒有
撤回訴訟的考慮。他指出，美方此舉違背自由貿易規則和多邊貿易體制，上訴是中方維護自身正
當權益，捍衞多邊貿易體制的舉措。
　　他指出，中方堅決反對貿易戰升級，這不利於中國，不利於美國，也不利於全世界，相信大
家已經注意到，在今天上午的通話中，雙方一致認為，應共同努力，採取實際行動，為下一步磋
商創造良好的條件。

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