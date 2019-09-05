《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會表
示，德國企業對參與第二屆中國國際進口博覽會有很高的熱情，截至目前已經有超過２００家德
國企業報名，企業數量和參展面積均居歐洲國家首位。
他表示，今年以來，中德經貿合作保持了穩定發展勢頭，雙邊貿易、雙向投資都實現了增長
，今年１到７月，中德雙邊貿易額達到１０６９﹒３億美元，環比增長２﹒４％。中德共建「一
帶一路」取得了顯著成效，西門子、福伊特等德國企業與中國企業在第三方市場開展了密切的合
作。
05/09/2019 16:25
【駐京專電】商務部：已有超２００家德國企業報名進博會
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會表
示，德國企業對參與第二屆中國國際進口博覽會有很高的熱情，截至目前已經有超過２００家德
國企業報名，企業數量和參展面積均居歐洲國家首位。
他表示，今年以來，中德經貿合作保持了穩定發展勢頭，雙邊貿易、雙向投資都實現了增長
，今年１到７月，中德雙邊貿易額達到１０６９﹒３億美元，環比增長２﹒４％。中德共建「一
帶一路」取得了顯著成效，西門子、福伊特等德國企業與中國企業在第三方市場開展了密切的合
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