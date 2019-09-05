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即市新聞

05/09/2019 10:11

【駐滬專電】場外配資再推１０倍槓桿，提供科創板帳戶出借服務

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》伴隨Ａ股不斷上漲，融資客參與熱情高漲，
沉寂了一段時間的場外配資似乎又開始蠢蠢欲動。Ｗｉｎｄ數據顯示，截至９月３日，滬深兩市
融資融券餘額為９３４４﹒１億元（人民幣．下同），佔Ａ股流通市值２﹒０９％。兩融交易額
５２９﹒８６億元，佔Ａ股成交額９﹒３９％。
　　《上海證券報》報道，有投資者反映，最近開始收到場外配資機構電話或群發短信，部分配
資公司最大槓桿比例可達到１０倍。
　　不少配資公司為了吸引客戶玩起了一些新花樣，有的公司打出三種配資模式，包括按天配資
、按月配資和免息配資。有的推出邀請好友配資賺傭金的優惠活動　　好友申請了配資之後，推
薦人可以獲得５０％的管理費。甚至有的公司還將已開通好的科創板帳戶出借。目前投資者在券
商開通科創板帳戶的門檻是５０萬元，現在只需要月租３５００元就能擁有到一個科創板獨立帳
戶。
　　報道引述一位券商經紀業務人士稱，這種做法顯然是違反帳戶實名制相關規定的。帳戶的每
一次操作都有記錄，只要開始查很快能找到底層數據。
　　業內人士提醒，由於配資機構並非從事證券經紀業務的合法機構，沒有內控、風控和外部監
督，因而遊離在法律監管的灰色地帶，普通散戶應該提高警惕，並選用合法渠道進行股市交易。

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