【駐滬專電】場外配資再推１０倍槓桿，提供科創板帳戶出借服務

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》伴隨Ａ股不斷上漲，融資客參與熱情高漲，

沉寂了一段時間的場外配資似乎又開始蠢蠢欲動。Ｗｉｎｄ數據顯示，截至９月３日，滬深兩市

融資融券餘額為９３４４﹒１億元（人民幣．下同），佔Ａ股流通市值２﹒０９％。兩融交易額

５２９﹒８６億元，佔Ａ股成交額９﹒３９％。

《上海證券報》報道，有投資者反映，最近開始收到場外配資機構電話或群發短信，部分配

資公司最大槓桿比例可達到１０倍。

不少配資公司為了吸引客戶玩起了一些新花樣，有的公司打出三種配資模式，包括按天配資

、按月配資和免息配資。有的推出邀請好友配資賺傭金的優惠活動 好友申請了配資之後，推

薦人可以獲得５０％的管理費。甚至有的公司還將已開通好的科創板帳戶出借。目前投資者在券

商開通科創板帳戶的門檻是５０萬元，現在只需要月租３５００元就能擁有到一個科創板獨立帳

戶。

報道引述一位券商經紀業務人士稱，這種做法顯然是違反帳戶實名制相關規定的。帳戶的每

一次操作都有記錄，只要開始查很快能找到底層數據。

業內人士提醒，由於配資機構並非從事證券經紀業務的合法機構，沒有內控、風控和外部監

督，因而遊離在法律監管的灰色地帶，普通散戶應該提高警惕，並選用合法渠道進行股市交易。

