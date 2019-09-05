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05/09/2019 10:42

【駐滬專電】上海發文推動健康產業規模和發展質量提升

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》上海市政府發布《關於推進健康上海行動的
實施意見》，推動健康產業規模和發展質量顯著提升。
　　《意見》提出，到２０２２年和２０３０年，成人吸煙率分別下降到２０％以下和１８％以
下；常見癌症診斷時早期比例分別不低於３２％和４０％；健康服務業增加值佔全市生產總值比
重分別達到６％以上和７﹒５％；建設醫學協同創新集群；推進研究型醫院建設，爭取在若干醫
學領域突破一批領先的關鍵技術。

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