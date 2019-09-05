《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》上海市政府發布《關於推進健康上海行動的
實施意見》，推動健康產業規模和發展質量顯著提升。
《意見》提出，到２０２２年和２０３０年，成人吸煙率分別下降到２０％以下和１８％以
下；常見癌症診斷時早期比例分別不低於３２％和４０％；健康服務業增加值佔全市生產總值比
重分別達到６％以上和７﹒５％；建設醫學協同創新集群；推進研究型醫院建設，爭取在若干醫
學領域突破一批領先的關鍵技術。
05/09/2019 10:42
【駐滬專電】上海發文推動健康產業規模和發展質量提升
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》上海市政府發布《關於推進健康上海行動的
實施意見》，推動健康產業規模和發展質量顯著提升。
《意見》提出，到２０２２年和２０３０年，成人吸煙率分別下降到２０％以下和１８％以
下；常見癌症診斷時早期比例分別不低於３２％和４０％；健康服務業增加值佔全市生產總值比
重分別達到６％以上和７﹒５％；建設醫學協同創新集群；推進研究型醫院建設，爭取在若干醫
學領域突破一批領先的關鍵技術。
|國際動態05/09/2019
憂中美硬撼 外資行降華明年GDP至5.7%
|剖析天下05/09/2019
美威脅推權力法 中國夠招應對？
|香港政情04/09/2019
【修例風暴】特首林鄭月娥透過電視講話宣布正式「撤回」修例
|生財有道04/09/2019
【紓困措施】政府放寬中小企融資擔保計劃 可申請半年還息不還本
|生財有道04/09/2019
傳政府撤逃犯修訂 港股暴漲逾千點
|剖析天下04/09/2019
【卡位凍蒜】賴清德先「叛變」後祝福 蔡英文代綠營競逐連任
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰