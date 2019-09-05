【駐滬專電】上海提七方面２６條舉措，開展區域性國企綜合改革

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》上海市發布《開展區域性國資國企綜合改革

試驗的實施方案》，提出７個方面２６條改革舉措，力求到２０２２年，建成以管資本為主的國

資監管體制，競爭類企業基本完成整體上市或核心業務資產上市，三分之一的企業具有國際影響

力的競爭優勢和知名品牌，三分之一的企業具有領先國內同行業的綜合實力和特色品牌，三分之

一的企業集團具有支撐區域經濟發展的資源配置能力和優質服務品牌。

具體來看，這七個方面，一是開展國資監管機構、國資投資運營公司、國企聯動改革，優化

調整國資監管機構職能，修訂權責清單。二是推動競爭類企業基本實現整體上市或核心業務資產

上市，實施橫向聯合、縱向整合以及專業化重組。深入推進員工持股，擴大試點範圍，適度調整

有關交易限制和持股比例。三是深化國企領導人員薪酬制度改革，探索更符合上海實際的薪酬分

配制度。

四是主動服務「一帶一路」和區域協調發展，加強與長三角、長江經濟帶等重點區域合作，

發揮國企在國家和城市發展戰略中的主力軍作用。五是全面落實董事會和專門委員會職權，競爭

類企業全部建立外部董事佔多數的董事會，試點退出現職的國企領導人員，擔任市管國企外部董

事。六是完善企業領導人員管理體制，推行職業經理人制度。七是爭取國家相關稅收政策在上海

先行先試，完善市場主體重組和退出機制，加快解決歷史遺留問題。

