【駐滬專電】滬自貿區舊區未強調政策優惠，新片區將更重產業發展

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》上海自貿區舊區２０１３年已成立，作為內

地的首個自貿區樣板，過去數年推出了相當數量新政策，以吸引國內外公司進駐。惟據《路透社

》近日實地探訪，自貿區內並無想象般熱鬧，報道更指許多辦公室「人去樓空」。對此，上海市

政府發展研究中心副主任周國平回應表示，其實過去的上海自貿區主要強調「制度創新」，不強

調政策優惠。

周國平認為，有些企業可能沒有搞清楚，覺得設立一個公司就可以享受優惠政策。他還指出

，相對而言，臨港新片區要在國際上形成競爭力，將更注重產業發展。

