《午市前瞻》若人行降準減息，港股有望突破２７２００點

《經濟通通訊社５日專訊》中國上月服務業經濟數據強勁，創三個月來最快擴張速度，加上

香港緊張局勢略緩，利好市場氣氛，美股反彈。不過港股今早就輕微低開１０點報２６５１２點

，最低見２６５０６。隨著中國商務部公布指，今早國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤

、財政部長姆努欽通話，中美決定第十三輪談判將於十月初舉行，市場氣氛好轉，港股再轉升，

升幅之後不斷擴大，曾見２６６９７漲１７４點。行政長官林鄭月娥１１時１５分見記者回應撤

回修訂逃犯條例，港股最終午收２６６２４點，升１０１點或０﹒３８％，主板成交

４０５﹒８４億元。國企指數報１０４３１點，升１４３點或１﹒３９％。

港交所（００３８８）發言人表示，得悉旗下衍生產品市場的電子交易系統

（ＨＫＡＴＳ）今早出現連接問題，正了解情況並會在適時提供最新資訊。即月期指報

２６５４０，升６４點，低水８４點，半日成交只有１８８２７張，比對上日全日成交

２７０１４９張的不到７％。即月國指期貨報１０３９８，升１２６點，低水３３點，半日成交

只有１１２８７張，比對上日全日成交１４１３８２張的不到８％。

中美消息亦利好內地Ａ股，上證綜合指數重上三千點，報３００３點，升４６點或

１﹒５６％。深證成分指數報９８５４點，升１５４點或跌１﹒５９％，兩市合共半日成交逾４

８８９億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）輕微回吐０﹒３５％，報５７﹒７元；港交所未受期指系

統故障影響，半日續升０﹒４８％，報２４９﹒２元；騰訊（００７００）走高０﹒９４％，報

３４４﹒４元；中移動（００９４１）有四手逾１５１萬股市前交易，涉資１億元，但半日跌０

﹒４５％，報６６﹒０５元；友邦（０１２９９）亦輕微回吐０﹒６３％，報７８﹒９元。



＊中美關係好轉手機設備股漲，本地地產回吐新世界領跌＊



中美下月初再次舉行貿易談判，市場再憧憬貿易戰有望解決，手機設備股受利好上漲。比亞

迪電子（００２８５）急升６﹒５７％，報１０﹒３８元；瑞聲（０２０１８）漲４﹒３％，報

３６﹒４元，暫表現最好藍籌；舜宇（０２３８２）走高３﹒７％，報１１４﹒８元；丘鈦科技

（０１４７８）升３﹒４７％，報７﹒７５元。

特首上日正式撤回修訂逃犯條例，本地地產股偷步炒上，不過今日該板塊今日普遍出現回吐

。新世界發展（０００１７）回吐３﹒４％，報１０﹒２４元，暫表現最差藍籌；九龍倉置業（

０１９９７）挫２﹒８１％，報４５元；新鴻基地產（０００１６）走低２﹒８７％，報

１１５﹒１元；恆基地產（０００１２）跌２﹒４５％，報３７﹒７５元；恆隆地產

（００１０１）回吐２﹒３３％，報１８﹒４４元；長實集團（０１１１３）跌１﹒４２％，報

５５﹒４元。

本地多間企業亦在上日偷步炒上後出現回吐。莎莎國際（００１７８）回吐６﹒３２％，報

１﹒７８元；港鐵（０００６６）跌１﹒４８％，報４６﹒６５元；國泰（００２９３）主席史

樂山辭任董事局主席及常務董事，半日跌２﹒９９％，報１０﹒３８元；六福（００５９０）挫

３﹒０７％，報２０﹒５５元。



＊人民幣大幅回升中資航空揚，憧憬中央降準中資券商升＊



受中美關係好轉利好，離岸人民幣向好，曾大漲逾２４０點子至７﹒１２１９，創自８月底

以來新高，人民幣中間價連升第二日高２６點子，報７﹒０８５２，帶動中資航空股向好。東方

航空（００６７０）漲３﹒１４％，報３﹒９４元；南方航空（０１０５５）升３﹒０７％，報

４﹒７元；中國國航（００７５３）走高１﹒６％，報６﹒９９元；中銀航租（０２５８８）亦

升２﹒５１％，報６９﹒４元。

中國國務院會議提出定向降準，甚至是普遍降準，意味寬鬆政策加碼，中資券商股憧憬活水

進場下走高。國泰君安（０２６１１）飆升７﹒６７％，報１２﹒６４元；海通證券

（０６８３７）急升６﹒４３％，報８﹒６１元，暫表現最好國指股；中信証券（０６０３０）

走高４﹒９９％，報１５﹒５８元；廣發証券（０１７７６）漲５﹒１９％，報８﹒９１元；

中國銀河（０６８８１）高４﹒７７％，報４﹒１７元。

內房股亦受中央降準憧憬走高。融創中國（０１９１８）漲３﹒３８％，報３３﹒６５元；

世茂房地產（００８１３）升２﹒８６％，報２３﹒３５元；華潤置地（０１１０９）走高

２﹒２９％，報３３﹒５５元；中國恆大（０３３３３）高１﹒７７％，報１７﹒２４元；中國

奧園（０３８８３）升１﹒１６％，報９﹒６１元；碧桂園（０２００７）微升０﹒５８％，報

１０﹒４６元。

另外，粵海投資（００２７０）半日跌１﹒１１％，報１６﹒０８元，暫表現最差國指股。



＊張智威：中行估值息率吸引，目標上望百天線＊



港股今早再彈逾百點，信誠聯席董事張智威接受《經濟通通訊社》採訪時表示，由於Ａ股急

升帶動港股走高，而且近來多間大型公司作回購動作，例如騰訊、小米（０１８１０）、領展及

長實等等，令市埸認為股市已大致見低，投資者信心亦開始漸增。他又指，上日港股升逾千點後

，今早未見回落，可見後市有力企穩二萬六關，若人行進一步降準及減息，港股更有望突破五十

天線（約２７２００點）。

由於市埸憧憬下調存款準備金率及減息，內銀股受消息刺激急漲，比起受資金熱炒的建行，

張智威更為看好中行，因其預測市盈率最低及股息率最高，所以現階段可買入，目標可先上望百

天線（約３﹒２４元）。（ｊｔ，ａｌ）

