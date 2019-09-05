【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３５億，買建行瑞聲騰訊沽中建材中金

《經濟通通訊社５日專訊》港股周四（５日）先升後跌，輕微低開１０點後，受中美同意下

月初在華盛頓舉行高級別經貿磋商消息刺激，一度倒升１７４點見２６６９７，再創一個月新高

，惟港交所（００３８８）衍生產品市場電子交易系統（ＨＫＡＴＳ）早上出現事故，期貨投資

者未能電腦落盤，成交改以人手操作，及至下午２時起，需要暫停整個衍生產品市場交易，投資

者未能對沖風險，現貨市場即時急跌，恆指一度下挫２４０點報２６２８３，尾市跌幅收窄，全

日收報２６５１５，跌７點。



＊北水淨流入再增近１１億＊



按額度計算，北水全日淨流入３４﹒６５億人民幣，較周三增加１０﹒８億或４５﹒３％。

北水淨買入最多的個股依次是建行（００９３９）、瑞聲科技（０２０１８）及騰訊控股

（００７００）；淨賣出最多的依次是中國建材（０３３２３）、中金公司（０３９０８）及融

創中國（０１９１８）。

主板成交８３１﹒５９億元，按日減少２８﹒５％，其中港股通成交１５６﹒０７億元，佔

總成交１８﹒８％。



＊建行結束連續兩日淨流出＊



市場憧憬全面降準在即，中資金融股跑贏大市，重磅股建行周四逆市升１﹒７％；並終止連

續兩日北水淨流出，錄得淨流人約２﹒８億元，雖然券商股亦受惠，中金公司股價漲３﹒４％，

但４８７１萬北水趁機獲利離場。至於同樣得益於減息的融創中國，股價升２﹒３％，但亦有

３３０３萬北水撤離。

手機設備股造好，瑞聲急升１２％，為全日表現最好藍籌，並獲２﹒１億北水進駐，騰訊亦

再錄近２億北水淨買盤。全日焦點港交所股價由２５４元盤中高位回落至２４７﹒２元收市，全

日股價跌０﹒３％，獲８９９６萬北水買入。

工信部發布上半年建材工業經濟運行情況，預計全年工業增加值增速接近１２％，中國建材

股價升３﹒３％，錄１﹒２億北水淨沽盤。（ｃｌ）

