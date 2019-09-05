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05/09/2019 17:48

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３５億，買建行瑞聲騰訊沽中建材中金

　　《經濟通通訊社５日專訊》港股周四（５日）先升後跌，輕微低開１０點後，受中美同意下
月初在華盛頓舉行高級別經貿磋商消息刺激，一度倒升１７４點見２６６９７，再創一個月新高
，惟港交所（００３８８）衍生產品市場電子交易系統（ＨＫＡＴＳ）早上出現事故，期貨投資
者未能電腦落盤，成交改以人手操作，及至下午２時起，需要暫停整個衍生產品市場交易，投資
者未能對沖風險，現貨市場即時急跌，恆指一度下挫２４０點報２６２８３，尾市跌幅收窄，全
日收報２６５１５，跌７點。
　
＊北水淨流入再增近１１億＊
　
　　按額度計算，北水全日淨流入３４﹒６５億人民幣，較周三增加１０﹒８億或４５﹒３％。
北水淨買入最多的個股依次是建行（００９３９）、瑞聲科技（０２０１８）及騰訊控股
（００７００）；淨賣出最多的依次是中國建材（０３３２３）、中金公司（０３９０８）及融
創中國（０１９１８）。
　　主板成交８３１﹒５９億元，按日減少２８﹒５％，其中港股通成交１５６﹒０７億元，佔
總成交１８﹒８％。
　
＊建行結束連續兩日淨流出＊
　
　　市場憧憬全面降準在即，中資金融股跑贏大市，重磅股建行周四逆市升１﹒７％；並終止連
續兩日北水淨流出，錄得淨流人約２﹒８億元，雖然券商股亦受惠，中金公司股價漲３﹒４％，
但４８７１萬北水趁機獲利離場。至於同樣得益於減息的融創中國，股價升２﹒３％，但亦有
３３０３萬北水撤離。
　　手機設備股造好，瑞聲急升１２％，為全日表現最好藍籌，並獲２﹒１億北水進駐，騰訊亦
再錄近２億北水淨買盤。全日焦點港交所股價由２５４元盤中高位回落至２４７﹒２元收市，全
日股價跌０﹒３％，獲８９９６萬北水買入。
　　工信部發布上半年建材工業經濟運行情況，預計全年工業增加值增速接近１２％，中國建材
股價升３﹒３％，錄１﹒２億北水淨沽盤。（ｃｌ）

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