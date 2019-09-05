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即市新聞

05/09/2019 14:50

《美元走勢－羅明立》英鎊難以轉強，１﹒２３應有阻力

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒７５　　　１０６﹒３０　　　１０６﹒３６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０３９　　　１﹒１０１９　　　１﹒１０３２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２２５５　　　１﹒２２１５　　　１﹒２２５１
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８４３　　　０﹒９８００　　　０﹒９８０６
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４１２　　　７﹒８３７４　　　７﹒８３９８

　　《美元走勢》美國褐皮書指非金融服務業經濟活動穩定，加上英國國會通過反對「無序脫歐
」及香港政府撤回《逃犯條例》修訂，刺激美股造好。市場的風險意欲回升，避險資金流出美元
，令美匯指數跌回９８﹒４水平。
　　美聯儲發表褐皮書，指美國經濟近期溫和增長，製造業受全球經濟放緩影響，個別分區消費
者開支亦出現放緩跡象。雖然仍有貿易爭拗的影響，大部分商業短期展望仍維持樂觀。就業增長
溫和，製造業活動則較上次報告時輕微減弱。報告反映基本面不差，但市場仍相信今個月美國會
減息。
　　英國下議院通過阻止「無序脫歐」及首相繼後提出提前大選的議案，結果令英鎊繼續反彈，
升至１﹒２２５０水平，但由於英國「脫歐」的政治亂局短期未能解決，估計英鎊難以轉強。
１﹒２３是５０天平均線，也是上次８月底時反彈的高位，應有阻力。
　　路透引述消息稱，歐洲央行正考慮的選項包括減息、實施分級利率、承諾長期保持低利率環
境，及向銀行提供負利率補償等。不過，有關討論仍未有定案。大部分歐央行管委傾向重啟購買
債券計劃，但有來自北歐國家的管委認為有關買債安排使問題變得複雜。歐元昨日跟隨大市回升
，但刺激經濟的措施或令歐元反彈難以維持。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒１０３０　　　１﹒０８７０　　　１﹒１０８０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒４５７０　　　１﹒４４５０　　　１﹒４６２０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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