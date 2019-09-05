《美元走勢－羅明立》英鎊難以轉強，１﹒２３應有阻力

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０６﹒７５ １０６﹒３０ １０６﹒３６

歐元╱美元 １﹒１０３９ １﹒１０１９ １﹒１０３２

英鎊╱美元 １﹒２２５５ １﹒２２１５ １﹒２２５１

美元╱瑞郎 ０﹒９８４３ ０﹒９８００ ０﹒９８０６

美元╱港元 ７﹒８４１２ ７﹒８３７４ ７﹒８３９８



《美元走勢》美國褐皮書指非金融服務業經濟活動穩定，加上英國國會通過反對「無序脫歐

」及香港政府撤回《逃犯條例》修訂，刺激美股造好。市場的風險意欲回升，避險資金流出美元

，令美匯指數跌回９８﹒４水平。

美聯儲發表褐皮書，指美國經濟近期溫和增長，製造業受全球經濟放緩影響，個別分區消費

者開支亦出現放緩跡象。雖然仍有貿易爭拗的影響，大部分商業短期展望仍維持樂觀。就業增長

溫和，製造業活動則較上次報告時輕微減弱。報告反映基本面不差，但市場仍相信今個月美國會

減息。

英國下議院通過阻止「無序脫歐」及首相繼後提出提前大選的議案，結果令英鎊繼續反彈，

升至１﹒２２５０水平，但由於英國「脫歐」的政治亂局短期未能解決，估計英鎊難以轉強。

１﹒２３是５０天平均線，也是上次８月底時反彈的高位，應有阻力。

路透引述消息稱，歐洲央行正考慮的選項包括減息、實施分級利率、承諾長期保持低利率環

境，及向銀行提供負利率補償等。不過，有關討論仍未有定案。大部分歐央行管委傾向重啟購買

債券計劃，但有來自北歐國家的管委認為有關買債安排使問題變得複雜。歐元昨日跟隨大市回升

，但刺激經濟的措施或令歐元反彈難以維持。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１０３０ １﹒０８７０ １﹒１０８０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒４５７０ １﹒４４５０ １﹒４６２０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

