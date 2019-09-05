【修例風暴】彭博經濟學家：撤回修例並非治療香港經濟困境速效藥

《經濟通通訊社５日專訊》《逃犯條例》修訂引起極大爭議，自６月初起示威活動持續近３

個月，並暴發過多次警民衝突，引發社會動盪。特首林鄭月娥昨日傍晚終於在電視上正式宣布撤

回逃犯條例修訂，並且提出另外３項措施，以回應風波。

彭博經濟中國經濟學家萬千表示，特首宣布撤回引渡法案，提到需要緩解公眾擔憂，相信結

束抗議活動的前景有所改善，這將為市場帶來慰藉。然而，即使在抗議活動結束的積極情境下，

也不清楚香港經濟是否能夠強勁復甦。零售銷售大幅下滑主要因內地遊客減少，目前尚不清楚遊

客是否會迅速重返，香港所遭受的聲譽沖擊正在對嚴重依賴國際金融的香港經濟構成傷害，而美

中貿易戰的信號是負面的。

萬千又認為，主要晴雨表顯示香港並未處於最黑暗的時刻，但預計香港經濟將在全球金融危

機以來首次陷入衰退，第二季度ＧＤＰ較第一季度萎縮０﹒４％，更頻繁公布的數據－－零售銷

售、出口和房屋銷售，均表明第三季度ＧＤＰ疲軟。總體而言，香港經濟顯然已經變得更糟，但

目前的經濟低迷似乎仍並不像全球金融危機期間那麼糟糕。

即便如此，全球經濟處於脆弱狀態。長期的關稅戰正在給中國經濟帶來痛苦，彭博將今年的

經濟增長預測下調至６％；另外，美國ＩＳＭ製造業採購經理人指數自２０１６年以來首次跌破

５０，亦增加了對美國經濟下滑的擔憂。（ｂｉ）

