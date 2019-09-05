《經濟通通訊社５日專訊》港交所（００３８８）旗下衍生產品市場的電子交易系統（ＨＫ
ＡＴＳ）出現連接問題，有投資者未能進行期指買賣。港交所發言人較早前指，正了解情況並會
在適時提供最新資訊。
另外，港交所表示，香港交易所的市場網站（ＨＫＥＸ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）及集團網站（ＨＫ
ＥＸＧｒｏｕｐ﹒ｃｏｍ）出現間歇性技術問題，正在處理，並將在適時提供更新。將在「披露
易」網站及港交所的社交媒體上公布最新市場情況，以確保市場資訊流通。（ｂｉ）
05/09/2019 11:59
港交所：市場網站及集團網站出現間歇性技術問題，正在處理
《經濟通通訊社５日專訊》港交所（００３８８）旗下衍生產品市場的電子交易系統（ＨＫ
ＡＴＳ）出現連接問題，有投資者未能進行期指買賣。港交所發言人較早前指，正了解情況並會
在適時提供最新資訊。
另外，港交所表示，香港交易所的市場網站（ＨＫＥＸ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）及集團網站（ＨＫ
ＥＸＧｒｏｕｐ﹒ｃｏｍ）出現間歇性技術問題，正在處理，並將在適時提供更新。將在「披露
易」網站及港交所的社交媒體上公布最新市場情況，以確保市場資訊流通。（ｂｉ）
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