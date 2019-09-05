【交易混亂】港交所：衍生產品市場系統出現連接問題，正了解情況

《經濟通通訊社５日專訊》港交所（００３８８）的期指系統今早故障，有券商表示，很多

投資者未能在期貨市場交易，電腦不能落盤，成交全以人手操作。

港交所發言人表示，已得悉旗下衍生產品市場的電子交易系統（ＨＫＡＴＳ）出現連接問題

，正了解情況並會在適時提供最新資訊，又指所有市場包括衍生產品市場目前都如常運作。

今早９時３０分現貨市場開市後，期貨市場成交買賣速度緩慢，相當不正常，交易量亦較平

時大幅減少，差價變得不穩定，買賣差價有時是數點，更曾擴闊高達５０點，平台連接上亦很不

穩定。（ｓｋ）

