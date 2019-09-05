【本港樓市】海怡半島３房套１２６５萬獲承接，實呎價１﹒７萬元

《經濟通通訊社５日專訊》中原地產表示，鴨脷洲海怡半島５日錄得４宗成交，成交活躍，

平均實用呎價１６５６０元。

促成成交單位為海怡半島８座低層Ｅ室，實用面積７３９平方呎，建築面積９３１平方呎，

３房套間隔及多用途房，向東南，望優質園景、池景及海景。業主叫價１５００萬元，最終累積

減２３５萬元以１２６５萬元將單位易手，折合平均實用呎價１７１１８元。

原業主於年２００９月以６７５萬元買入單位，持貨１０年，帳面獲利５９０萬元，單位升

值８７％。（ｂｉ）

