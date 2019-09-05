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即市新聞

05/09/2019 12:57

【本港樓市】鯉景灣２房則王劈價１６２萬，以８８８萬元沽出

　　《經濟通通訊社５日專訊》中原地產表示，促成成交單位為鯉景灣怡坤閣中層Ｄ室，實用面
積５３９平方呎，建築面積６３０平方呎，２房則王間隔，向西南，望樓景。業主叫價１０５０
萬元，考慮到樓價持續下跌，最終大幅劈價１６２萬元以８８８萬元將單位易手，折合平均實用
呎價１６４７５元。上月同類間隔高層單位曾以１０３０萬元沽出，是次成交價較早前低
１４％。
　　原業主於２０１３年６月以６４８萬元買入單位，持貨６年，帳面獲利２４０萬元，單位升
值３７％。（ｂｉ）

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